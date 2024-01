“The Ones Who Live”: mira el nuevo tráiler de la serie dentro del universo de “The Walking Dead”

Durante la tarde de este miércoles, 10 de enero, se liberó un nuevo tráiler oficial de The Ones Who Live, la nueva serie dentro del universo de The Walking Dead.

No hay dudas de que ‘TWD’ goza con una gran popularidad y cuenta con un gran éxito en todo el mundo. Con 11 temporadas y una potente historia detrás, no era extraño que los productores apostaran por títulos relacionados.

Ya disfrutamos del estreno de Daryl Dixon y lo próximo que llegará dentro de la franquicia estará enfocado en Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira), algo que ilusiona a los seguidores.

Bajo este contexto, y a poco más de un mes de su lanzamiento, se liberó un nuevo avance en el que podemos ver a los protagonistas en su aventura que continúa con lo visto en The Walking Dead.

Se nos presentará a los personajes separados y buscándose el uno al otro. Aquella fuerza militar que se llevó a Rick después de que se le diera por muerto en una explosión será quienes se interpongan entre ellos.

“Mi esposa es mi elección. Mi hija es mi elección. Mi vida es mi elección”, dice Rick en el adelanto de dos minutos con imponentes escenas y bastante acción.

Mira el tráiler de The Walking Dead: The Ones Who Live a continuación:

Detalles del proyecto

La serie fue creada por Scott M. Gimple y Danai Gurira a partir de la historia central y personajes de Robert Kirkman. La escritura estuvo a cargo de Spinelli y el propio Gimple, quien también se desempeñará como showrunner.

Al igual que los demás títulos, la firma detrás del proyecto es AMC Studios, que colabora junto a Universal Pictures para su distribución, que también es a través de AMC+.

Además de Andrew Lincoln (Rick) y Danai Gurira (Michonne), el elenco principal lo completan Pollyanna McIntosh como Jadis Stokes/Anne y Lesley-Ann Brandt como Pearl Thorne.

The Ones Who Live consta de 6 episodios en su primera, y por el momento único, temporada que tiene agendada su fecha de estreno para el próximo 25 de febrero.