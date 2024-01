“Jennifer ha dicho varias cosas que me han molestado”: Cony Capelli confirmó su quiebre con Pincoya

Cony Capelli debutó este jueves como notera en el matinal de CHV. Y ahí se lució junto a Gino Costa, en un móvil desde la playa.

La ganadora de Gran Hermano comenzó así con su contrato con la estación televisiva. La misma que la sumó a sus filas este 2024.

Por eso, la bailarina comentó que lo pasó bien en la experiencia, y que se dio todo de manera “muy natural”, revelando sus ganas de continuar con todo en el mundo de las comunicaciones.

Sin embargo, en medio de las entrevistas por este nuevo trabajo, la joven abordó también la distancia que tendría con Pincoya, quien era su amiga en el reality y a quien ahora ni siquiera sigue en Instagram.

Cony Capelli y su verdad con Pincoya

Así, señaló que “yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer, porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada”.

“Pero en mi caso, no ha podido ser así, ya que yo le envié un mensaje y ella, por la razón que sea, no lo respondió. Sí, hay una distancia, y no porque yo lo quise”, agregó a LUN.

Luego, señaló que “se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado, me he sentido dolida”.

“No guardo ningún rencor. Simplemente, creo que he aprendido a poner límites en mi vida, y eso es sano para mí”, expresó.

Posteriormente, Cony Capelli comentó que “entiendo que las cosas del reality son fuertes de ver cuando uno sale, pero nosotras prometimos que íbamos a dejar eso atrás para seguir con algo tan bonito como lo que construimos... Le deseo lo mejor a la Pincoyita, no diría que es un quiebre definitivo, pero sí hay una distancia”.