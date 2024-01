“Esta es una mafia muy grande”: excarabinera Marlene Meza denuncia abuso y acoso sexual al interior de la institución

En Ciudadano ADN tuvimos la oportunidad de conversar con Marlene Meza, una de dos excarabineras que denuncian haber vivido acoso sexual al interior de la institución policial.

“Mis problemas empezaron cuando fui designada a San Felipe. Llegando ahí empezaron los acosos día a día, los que nunca pararon”, relató la excarabinera al inicio de la conversación.

Meza expuso que uno de sus principales acosadores fue el capitán de la comisaría en la que ella estaba. “No me dejaba salir a la calle, me tenía todo el día en la comisaría”, aseguró.

El acoso y abuso al interior de la institución

De acuerdo a la expolicía, en San Felipe no había dependencias solo de mujeres, por lo que sus compañeros hombres trasgredían su intimidad.

“Siempre fue lo mismo, nos acosaban. Llegaban los hombres, abrían la puerta y nosotras podíamos estar vistiéndonos… Fue muy impactante lo que me pasó a mí”, mencionó.

Acto seguido, Meza relató al espacio radial cómo fue extorsionada para ser violada, episodio que decantó en una injusta acusación de robo, motivo por el que comenzó a vivir un calvario. “Me encerraron en una oficina, un capitán con un carabinero que no me dejaban salir”, aseguró. Luego, agregó:

“Porque las oficinas quedaban lejos, trataba de salir, pero me tenían encerrada con llave. Me citaban, podía salir como a las 9 de la mañana y a las 10 tenía que estar en la comisaría. Choqué mi auto por eso y me formalizaron por haber chocado el auto sin haber dormido nada”.

Cómo fue la salida de Marlene Meza de Carabineros de Chile

Siguiendo con su testimonio, Marlene Meza habló sobre cómo fue su salida de la institución, la que calificó como “abrupta”.

“Me acusaban de todo, pequeños delitos como robo, hurto. Cosa que se perdía, era yo la responsable. Yo les pedía a ellos si tenían una prueba para demostrarme que yo había hecho eso y nunca me mostraron las pruebas, jamás”, relató.

En esa misma línea, la excarabinera comentó que “esta es una mafia muy grande” y que siente miedo de que haya represalias en su contra debido a su denuncia.

“El miedo está, pero hay que sacar la voz por las demás chicas igual. Nosotras pasamos un proceso muy duro y todavía me cuesta salir, aunque soy mamá y todo. Es muy difícil todo esto, volver a revivir lo mismo. Si sacamos la voz ahora es porque nunca fuimos escuchadas y ahora van saliendo más niñas, jovencitas, de la escuela que están pasando lo mismo”, reflexionó.

A lo anterior, Meza emplazó a las autoridades y dijo que “es momento que el Gobierno y la Ministra de la Mujer se haga cargo de todas las denuncias que tenemos nosotras”.