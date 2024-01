“Pensé en tirarme por la ventana”: el dramático relato de excarabinera María Soledad Villarroel, quien denuncia acoso y abuso en la institución

María Soledad Villarroel fue carabinera activa por 21 años y denunció haber sido acosada sexualmente en 2003 al interior de la institución policial. En concreto, la mujer acusó a su jefatura directa lo sucedido; sin embargo, nada ocurrió.

Es más, la sacaron de su especialidad y posteriormente, señaló haber sufrido abuso sexual, tras una encerrona que le hicieron en una oficina. Esto le costó su matrimonio, tras ser largamente extorsionada.

“Todos hacen oídos sordos”

La expolicía conversó con el Ciudadano ADN, en donde afirmó: “Es un momento muy complicado estar acá, es la última instancia para que la gente entienda todo lo que se hizo en instancias anteriores durante muchos años. Es lamentable que en una institución no se tomen en serio denuncias de muchas mujeres por delitos tan graves como acoso, abusos sexuales y hasta violaciones”.

“Lamentablemente, después de tantos años de insistir con diferentes autoridades tanto en el ambiente institucional como político, todos hacen oídos sordos”, agregó.

Respecto a su experiencia dentro de Carabineros, Villarroel afirmó que las situaciones de acoso comenzaron cuando estaba en la escuela por parte de sus supervisores. “A mí me pasó como aspirante a oficial. Me pasó que los tenientes instructores muy jóvenes (...) empezaban a usar su poder para algo más que regular el régimen interno”, expresó.

“Yo le dije a mi teniente jefe de sección que no podía más y él me presionaba y lo tomaba a chiste. Yo pensé que el comandante de escuadrón me iba a salvar y nunca voy a olvidar cuando me dijo: “que te molesta si es buen cabro, o tú crees que porque me casé hace poco no salgo con aspirantes (...) el lobo cambia de pelaje, pero sigue siendo lobo”.

Es más, a raíz de aquello, María Soledad comparó lo que se vive en Carabineros con el caso de Harvey Weinstein en Estados Unidos. “Weinstein era un productor muy conocido, y por mucho tiempo abuso de actrices para que lograran un papel, en donde se actúa con el mismo modus operandi que acá: desacreditar a las víctimas porque se prefiere creer a quien tiene el poder”, manifestó la excarabinera.

Llegada a PPI

Tras esto, Villarroel cayó en depresión a causa de ser “ridiculizada”, por lo que se fue a trabajar el departamento de Protección de Personas Importantes (PPI) en donde las cosas no cambiaron, incluso, empeoraron.

“En PPI sufrí mis primeros acosos como funcionaria. Yo trabajaba con un capitán que me hacía insinuaciones, tocaciones y esto era un chiste para todo el mundo. Después, cuando hice las postulaciones para las chicas que querían ser parte del curso, llevo la carpeta y él la toma y me dice: “esta wea me traes ¿tú crees que estás acá porque eres inteligente? A mí me interesa saber si tienen buen poto o buenas tetas”, relató.

La situación llevó a la entonces carabinera a reaccionar. “Lo subí y lo bajé y pegué un portazo y todo el mundo supo qué pasó ahí. Pero nadie puede declarar porque si no los persiguen”, comentó la mujer, quien luego escaló para tener respuesta de superiores, hecho que tampoco dio resultado: “Legué al subditransecar (Subdirector de Tránsito, Carreteras y Servicios Especializados) y me dice que son problemas domésticos y me mandaron a un departamento de Tránsito”.

Pero la expolicía añadió que “paralelo a esto hubo una situación concertada, porque los acosadores se ubican, en la institución todos se conocen, que es cuando me tocó ir a aereopolicial y el mayor, el primer día, me citó a su oficina y me dice que yo tenía problemas, me toma la mano y dice que me nota nerviosa y se para a darme un masaje y dije: no puedo creer que esto esté pasando nuevamente”.

Fue tal el efecto de estos hechos, que María Soledad confesó que empezó a pensar que ella era el problema; sin embargo, se armó de valor y decidió grabar una interacción con el mayor. “Lleve una grabadora en una carterita de tela y el tipo me empezó a hablar cosas tan freak como ‘me encantas porque te pareces a la amiga de mi hija’ y ahí digo voy a hacer una llamada y se me acerca y me empieza a abusar sexualmente (...) ahí empezó un forcejeo e incluso pensé en tirarme por la ventana y me escapé y me fui al auto”.

“ Todo queda en nada”

Consultada por investigaciones sobre estos hechos, María Soledad sentenció tajante “que quedaron en nada. Siempre quedan en nada” y en ese sentido hizo un llamado al Misterio de la Mujer y Equidad de Género “a poner orden a esto”. “Si no lo pone el ministerio que es parte del Estado, ¿quién lo hace?”, sentenció.

“La ministra de la Mujer no nos tienen que pedir por favor (denunciar), no le tiene que pedir por favor a nadie para que se le respeten los derechos a las mujeres en este país, que no se nos discrimine, que no se nos abuse, que no se nos maltrate y que no se nos viole”, cerró.