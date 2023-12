Excarabinera detalló el hostigamiento y abuso sufridos en la institución: “Hacían referencia a mi cuerpo, a mi físico, a intentar tocarme”

La excarabinera Ilaisa Henríquez estuvo en Ciudadano ADN para referirse a la delicada denuncia que hizo por abuso, propuestas sexuales y amenazas por parte de sus excompañeros de la institución.

Durante las últimas horas salió a la luz y se masificó el delicado caso que vive la afectada, quien reconoció que ha sido “un proceso muy difícil”. Pero al mismo tiempo valoró la red de apoyo de sus más cercanos y quienes han sensibilizado con su historia, lo que “da fuerza para seguir haciéndolo viral” y poner la compleja discusión sobre la mesa.

Según relató a modo de contextualización, “llevaba 2 años de escuela, ya era parte de la reforma de Carabineros. Vi cosas que no me parecían desde el inicio, pero fueron incrementando al egresar de esta institución”.

“Egresé a la 1ª Comisaría de Santiago, el centro de la capital. Vi situaciones anómalas, masculinas sobre todo, que me molestaban. Hacían referencia a mi cuerpo, a mi físico, a intentar tocarme”, detalló.

Abuso y hostigamiento

Indicó que el agobio “ya no era solo verbal, sino que en una cantidad de situaciones que llegan a un punto donde uno dice: ‘Este es mi límite. Acá yo ya no puedo sobrepasar más’”.

Bajo este escenario, la invitada consignó que comenzó a marcar los límites “en dos situaciones muy graves; la primera es que se normalizaba el tema de los golpes, se normalizaba el tema del comercio ilegal, que se quedaban con las cosas. Yo me retractaba de todo eso. El problema nació ahí, cuando todos lo hacían y yo no”.

“Nació la duda de: ‘esta carabinera a acusar, hay que aislarla. Me empezaron a dejar a un costado’”, consignó. Asimismo, comentó cuando las problemáticas empezaron a generarse por los “joteos”, añadió.

En esta línea, recibía propuestas fuera de lugar con “palabras como ‘vamos después a mi departamento’, ‘te voy a ver’, ‘hagamos cositas’, ‘ven a la oficina’. Cuando empezaron a ver que yo también puse el pare en esa situaciones, empezaron amenazas verbales, escritas y a mi departamento, entre otras cosas”.

Un problema normalizado a nivel jerárquico

Henríquez advirtió al comisario de la unidad, el encargado que toma las decisiones sobre los carabineros de aquella comisaría. “Le di cuenta de absolutamente todo lo que había vivido, con el miedo de qué iban a decir mis compañeros, porque todos se iban a enterar”.

Sin embargo, la autoridad “no tomó ninguna carta en el asunto y aquí es donde se transforma todo negativo hacia mi persona”. Esto, la exfuncionaria lo expresó haciendo énfasis en que “está tan normalizado que la mujer sea sexualizada”.

“En vez de decir ‘cortemos esta situación’, dicen ‘tranquila, esto te va a pasar aquí y en otro lado. Sal de tu trabajo, tómate un café y relájate’. Lo normalizan a tan grado que la solución la tengo que dar yo misma”, complementó.

Además, siendo aún más grave y desconcertador, relató que recibió “propuestas de mi red jerárquica mayor, de alguien que me manda, de ir a un hotel, de quedarnos en un sucucho a hacer algo”.

La denuncia formal

Ilaisa Henríquez comentó que viajó a Concepción, junto a su red de apoyo, y allí tomó la decisión de hacer una denuncia formal por medio de los Carabineros de aquella ciudad, lo que hoy en día se cuestiona sabiendo que “no iba a llegar a nada”.

“Hice mi denuncia de todo (...) y sigo esperando”, sostiene haciendo referencia a la demora y poca agilización que existe para este tipo de situaciones, algo que incluso involucra conocimiento del fiscal correspondiente.

“Hablé con el fiscal que está a cargo de mi tema y me dice que esto se demora, que es un trámite largo, que hay que investigarlo”, explicó, pero haciendo una comparación de cómo la sacaron a ella de la institución.

“Fueron capaces de sacarme a mí de la institución en menos de tres días. El comisario me investigó, sabía dónde trabajé, qué hice, cuánto hice, y me dieron de baja tan rápido... Y para estos casos tan graves de delitos se alarga tanto”, reflexionó.

Baja por “mala conducta”

Respecto a la salida de la excarabinera de la institución, detalló que la razón plasmada oficialmente por la que le dieron de baja fue “por mala conducta”, algo que no logra comprender y la hace cuestionar aún más el funcionamiento y manejo interno.

“Hay gente que roba dentro de la misma institución (...) y no les pasó nada”, criticó haciendo el contraste con su situación, en que lo único que consignaron fue un trabajo externo a Carabineros, como guardia en conciertos.

“Por esas situaciones me investigaron completamente, sabían hasta los conciertos a los que fui, y sale -en la documentación- ‘baja por mala conducta’ porque yo no puedo trabajar fuera de Carabineros. Pero lo que me impacta es que sí se pueden hacer robos, abusos sexuales”, apeló.

Todo esto, Henríquez lo expone públicamente para dar cuenta de su terrible caso, crear conciencia sobre cómo se desarrollan las cosas dentro de la institución policial, los diferentes delitos y faltas que se cometen. También con la idea de plasmar una lamentable realidad que afecta y perjudica toda una imagen de quienes son los encargados de la seguridad.