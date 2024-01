Paula Pavic se sincera sobre su razón para hacerse OnlyFans: " Las personas que están ahí no me van a ir a hatear”

Santiago

Durante la noche de este viernes, en el reciente capítulo de Podemos Hablar, Paula Pavic entregó detalles sobre su quiebre con Marcelo “Chino” Ríos, y también entregó un mensaje sobre su decisión de abrir una cuenta en Onlyfans.

Durante su conversación con el animador Jean Philippe Cretton, la exesposa del extenista contó los motivos por los que tomó la decisión de crearse una cuenta en la plataforma para adultos.

“Internamente por las redes sociales te habla mucha gente, bueno, yo le contesto a todo el mundo que me habla. Y yo de repente estoy horas conversando con las personas a través de mi Instagram”, partió diciendo Paula.

En esa mismo contexto, agregó: “Pasa el día y es como ‘chuta, no hice nada de lo productivo que tenía que hacer para generar la plata que necesito generar para llegar a fin de mes’”.

Fue debido a esto que Pavic decidió crearse una cuenta en la app, en la cual sus seguidores deberán hacer un pago mensual para suscribirse. “Dije ‘¿quieres conversar? Mira, ahí tienes el link de Onlyfans y ahí podemos conversar’”, dijo.

No se atreve a subir el mismo contenido en Instagram

“Después empezó a generarse otro tema. Yo soy súper pudorosa, por lo mismo que tenía, que en el fondo estoy rodeada de gente machista. Entonces eso de ser muy sensual, que la foto y no sé qué, es como mal visto, como que tú tienes que ser la señorita de la mesa”, añadió Paula.

De igual manera, la relacionadora pública reveló que “todos estos Instagram, de todas estas minas estupendas, a mí me encanta la Coté López, ponte tú, que yo la veo y digo ‘me encantaría poder posar de esta manera’ (...) y no me atrevo a hacerlo en Instagram, no me atrevo hacerlo en mis redes sociales, no me atrevo a hacerlo ni para mi”.

“Entonces, dije que voy a usar ese lugar (OnlyFans) para hacerlo, porque en el fondo, las personas que están ahí no me van a ir a hatear (tirar odio), porque están pagando para estar ahí”, expuso.

“Es como lo mismo que tengo en Instagram, pero qué se yo, una foto en bikini, o empezar a jugar más con eso. Les explico ahí, que esto es un proceso para mí y si me quieren acompañar, ahí está”, sumó.

“Está súper avisado en la biografía que no va a haber contenido sexual ni erótico”, finalizó Paula Pavic sobre su cuenta en Onlyfans.