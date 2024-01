Paula Pavic revela detalles inéditos de su quiebre con Marcelo Ríos

Chilevisión ya tiene listas las grabaciones del nuevo e impactante capítulo de Podemos Hablar que se emitirá este viernes. Para este episodio, está Paula Pavic como una de las invitadas destacadas. Y durante su estancia en el set del programa, la empresaria abrió su corazón para compartir detalles íntimos sobre su relación y posterior quiebre con el ex tenista Chino Ríos.

La emprendedora reveló aspectos inéditos de los 16 años que compartió con el Chino Ríos, con quien tiene cinco hijos. A varios meses de la separación, Paula Pavic abordó temas delicados, incluyendo la nueva relación del Chino con Christin Chelsea, una joven modelo de 18 años.

Durante su conversación con Jean Philippe Cretton, Paula Pavic desclasificó la presencia de la nueva pareja del extenista en sus vacaciones familiares en septiembre: “Se supone que ahí no pasaba nada. Siento que esa también es una de las razones por las que tomamos la decisión, porque yo veía que él estaba con su vista en otro lado, no me refiero a ella en específico, pero sí siento que yo no era lo suficiente para él”.

“Él es muy machista”

Tras ello, Jean Philippe Cretton le consultó a la emprendedora: “Según entiendo, Marcelo va con su nueva pareja a la casa, ¿qué te parece eso?”. A lo que Paula Pavic respondió: “A mí me da lo mismo siempre y cuando tengamos los mismos derechos. Si estamos en la misma casa, en el fondo. Si él decide que él puede traer a quien quiera a su casa, no creo que sea justo que yo no pueda traer a quien yo quiera a mi casa, a mi mamá, por ejemplo”.

Finalmente, la empresaria también abordó las actitudes machistas del Chino Ríos y su entorno cercano, destacando: “Él es muy machista, su papá, su entorno. Generalmente, yo creo que me muevo en un entorno muy machista, en el entorno familiar. Mi mamá es machista, su mamá es machista. Estoy acostumbrada a esa visión machista”.