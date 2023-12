Paula Pavic sorprende a sus seguidores y habría provocado la molestia de Marcelo Ríos tras crearse una cuenta en OnlyFans

Este lunes, en el programa Zona de Estrellas, se reveló una noticia sorprendente relacionada con Paula Pavic, la exesposa del extenista Marcelo “Chino” Ríos. Según la información compartida en el espacio de espectáculos, la comunicadora ha decidido sumergirse en el mundo de OnlyFans, creando su propia cuenta en la plataforma.

La descripción en el perfil de Paula en OnlyFans indica que tiene la intención de compartir contenido relacionado con la motivación y el coaching personal. No obstante, no descarta explorar la sensualidad desde una perspectiva diferente a lo convencional en esta aplicación para adultos.

En sus propias palabras, Paula expresó: “Te invito a un viaje más allá de lo superficial. Aquí, celebro la sensualidad de una manera íntima y personal. Te ofrezco una experiencia donde cuerpo y mente, se encuentran en armonía”.

“Únete a mí en conversaciones significativas y descubrimientos personales, en un ambiente seguro. Te invito a abrirte a conversaciones sinceras y apoyo mutuo”, añadió.

A Chino Ríos no le gustó esta noticia

Pablo Candia, editor del espacio de espectáculos, aseguró haber hablado directamente con Paula Pavic, quien confirmó la autenticidad de su cuenta en OnlyFans. “No puede hablar, porque este era el gancho para ir a Podemos Hablar, y va a decir todo en exclusiva ahí”, reveló Candia.

Según el reporte, esta noticia no habría sido bien recibida por el Chino Ríos. Se informó que Paula le comentó sobre su decisión de unirse a OnlyFans, lo cual aparentemente no fue del agrado del ex tenista. “Me da entender algo que al Chino le molestó. Ella le comenta que se lo iba a hacer, y esto pasa este fin de semana, pero lo tenía en mente hace mucho tiempo”, expuso.

En cuanto a los detalles prácticos, se informó que la suscripción mensual para acceder al contenido de Paula Pavic en OnlyFans tiene un costo de alrededor de 45 mil pesos chilenos. Además, se ofrecen promociones, como un 35% de descuento en caso de suscribirse por 90 días.