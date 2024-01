Sigrid Alegría reveló que fue diagnosticada con TEA: “He dejado de pelear con que no se me note”

Sigrid Alegría recibió un diagnóstico que esperó por mucho tiempo sin tener idea qué era lo que le ocurría.

La actriz reveló que le dijeron que tenía un Trastorno del Espectro Autista, más conocido como TEA, a sus 49 años.

Una sospecha que la había atormentado por años, y que ahora por fin tiene una respuesta. “Llevaba toda una vida descubriendo qué es lo que tenía, que me hacía ver el mundo de otra forma que la gente lo sentía extraño”, reveló en una entrevista con Página 7.

Y agregó que “no me sentía deprimida, no sentía que estaba en un mundo paralelo, por lo tanto, cuando aparece este diagnóstico entendí todo y fue una calma. Me encantó”.

Sigrid Alegría y su revelación

La protagonista de Como la Vida Misma entendió entonces por qué ella sentía algunas cosas de manera distinta al resto de la gente.

Y agradeció el diagnóstico. “Al fin se descubrió cómo se puede encontrar el TEA, y efectivamente en los niños se han encontrado que es una herencia directa de madre o padre. Por lo tanto, uno de los dos debe ser TEA, hay extraños casos en que no, pero en general así es”, dijo.

“De mis tres hijos, resulta que el único elemento en común soy yo, y accedí a hacerme el examen y fui muy feliz cuando lo descubrí”, añadió.

Finalmente, Sigrid Alegría confesó cómo está enfrentando esta situación. “Yo ya estoy grande, y encontré mis propias herramientas para enfrentar el mundo, pero sí, he soltado cosas, he dicho: ‘Soy así’, y he dejado de pelear con que no se me note, eso ya es mucho”, concluyó.