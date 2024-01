Perdió parte de su mano: Gianella Marengo reveló cómo fue su trágico accidente en Top Chef

Gianella Marengo sufrió un gran accidente en las grabaciones de Top Chef. Uno que le costó perder parte de su mano.

La concursante del programa, que todavía ni siquiera se estrena por CHV, estaba en una de las grabaciones cuando se cortó.

“Me corté el dedo con una mandolina. Fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar”, contó en sus redes.

Y agregó que “jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba”.

Gianella Marengo y su pérdida

Así, la rubia indicó que “perdí parte del dedo con uña y todo. Fue con una mandolina, así que perder una falange es mucho decir, ni siquiera cabe en la mandolina, pero es una herida grande”.

Respecto a si continuará o no en Top Chef después de esto, la ex Yingo todavía no tiene una respuesta certera.

“Aún no lo sé, estamos en eso. Tengo que ir hoy para ver cómo sigo, y es lo que me tiene más triste”, manifestó.

Finalmente, Gianella Marengo comentó que, de poder hacerlo, “quiero que sepan que volveré con más fuerza que nunca, me estoy cuidando muchísimo mi herida, dormí bien, con el dedo en alto porque siento que me palpita”. ¡A cuidarse!