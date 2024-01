“Me parece una patudez”: Michael Roldán defiende a Felipe Avello y crítica a Luis Pinto

Las recientes acusaciones contra el comediante Felipe Avello han generado un revuelo mediático, poniendo al humorista en el centro de la controversia. La denuncia proviene de Luis Pinto, quien señaló que el humorista mostró contenido suyo desnudo sin su consentimiento, generando así un conflicto que ha captado la atención del público.

En declaraciones que dio el modelo rancagüino en el documental Giro Transversal, de Críticas QLS, sobre el incidente ocurrido hace 18 años, señaló sobre Felipe Avello que “me hizo una grabación que salía desnudo y yo le dije que no me grabe las partes íntimas, que no quería que las vieran. Al final lo mostró (en una presentación posterior). Y él empezó, y te lo puedo decir a la cámara, él gracias a mí, él está donde está ahora haciendo stand-up comedy, por mí”.

Ante la polémica desatada, Felipe Avello no evitó enfrentar la situación, reconociendo los hechos y ofreciendo disculpas públicas a Luis Pinto: “Me ha costado más de 10 años ir mejorando, siento yo, mi humor; buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja. No estuve bien al no avisarle, así que reitero mis disculpas”.

Michael Roldán y su respaldo a Felipe Avello

La repercusión del caso no se hizo esperar, generando críticas y comentarios diversos en redes sociales. Michael Roldán, en el programa Sígueme de TV+, abordó la situación, mostrando empatía por el complejo momento de salud que enfrenta Pinto, diagnosticado con cáncer al colon.

No obstante, Roldán llamó a separar las aguas y cuestionó las afirmaciones de Pinto sobre la influencia en la carrera de Avello: “Me parece que es una patudez. Y con todo el respeto del mundo, sentir que tus fracasos son de otra persona, y más decir que gracias a él Felipe Avello es lo que es hoy día, que le debe a él, me parece una patudez”.

El periodista compartió sus experiencias trabajando con Felipe Avello y destacó el esfuerzo y dedicación del comediante por mejorar y cambiar su estilo de humor a lo largo de los años: “Yo tuve la suerte de trabajar con él (Felipe) y efectivamente el humor era más grave, pero él es súper trabajador, y ha mejorado y cambiado su humor. Muchos comediantes no lo han hecho, pero él sí ha decidido cambiar”.

Finalmente, acerca de Luis Pinto, Michel Roldán expresó: “Da una sensación de que Luis Pinto quiere culpar de todo a Felipe Avello (…) Uno tiene que asumir si quiere andar con la boca abierta por la vida y caer en las mentiras del resto”.