“Para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas”: Ex actriz del Jappening con Ja se suma a funa contra Felipe Avello y acusa burlas sexuales

La polémica continúa para el comediante Felipe Avello, quien ahora enfrenta una nueva acusación de denigración por parte de Marcela Pedrini, conocida como “Carlita Guatero” en programas como Morandé con Compañía y Jappening con Ja. La actriz reveló que el humorista la habría denigrado durante años con mentiras sobre supuestos encuentros sexuales.

Todo habría comenzado cuando se filtró que ambos tuvieron un encuentro íntimo en una fiesta. Según Marcela Pedrini, fue solo un beso, pero Felipe Avello, con el fin de generar contenido cómico, la habría llamado para pedirle que mintiera y jugara con la situación. “Me dijo ‘juguemos con esto’… y yo lo hice”, sostuvo la actriz en conversación con La Hora.

Desde entonces, el humorista habría utilizado esta historia para hacer chistes que denigraban a la ex Morandé con Compañía. “Me agarró pal hueveo como quiso en televisión. Dijo que era para tirar la talla, pero me denigró y me dejó súper mal”, comentó Carlita Guatero.

El desahogo de Carlita Guatero

Más adelante, Marcela Pedrini profundizó en su molestia y lamentó el impacto negativo que estas situaciones tuvieron en su vida. La actriz aseguró que Avello la tildó de “gorda” en diversas ocasiones, además de difundir falsas anécdotas como le había pedido “chupar” sus pechos, o que, en su pódcast Tierra 2, el humorista incluso aseguró que Carlita Guatero lo masturbó frente a gente. “Eso no sucedió, yo no soy tan loca”, dijo la actriz.

“Eso no pasó jamás. Ese pódcast es lo más asqueroso que hay, lo único que hicieron fue reírse de mi cuerpo y denigrarme como mujer”, se descargó Marcela Pedrini. Y luego reveló que intentó comunicarse con Avello para aclarar la situación. “Yo quería hablar con él y él no me contestaba el teléfono. Yo le decía que por qué me dejaba sola en esto si él me dijo que dijera que estaba enamorada para reírse en el SQP”, afirmó.

“Nunca me he podido defender de las ordinarieces de Felipe Avello. Es un maricón, un poco hombre, que para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas”, concluyó la actriz, mostrando su descontento y frustración ante la situación.