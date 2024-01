“Venía con error”: jefe de bancada del Partido Republicano admite desprolijidades en texto de la acusación constitucional contra ministro Montes

El pasado miércoles 3 de enero, se formalizó la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, en la Cámara de Diputados. El texto se centra en acusaciones de supuesta negligencia y falta de vigilancia en el caso Convenios, generando recriminaciones entre las bancadas opositoras debido a errores formales encontrados por el equipo defensor, apenas ingresado el documento.

Uno de los puntos señalados por el equipo defensor, liderado por el abogado Pablo Ruiz-Tagle, fue un párrafo que afirmaba: “El caso Convenios es un entramado de ilegalidades y vulneraciones a nuestro ordenamiento jurídico. En este apartado detallamos algunas de dichas vulneraciones de la ley: 1) Artículos 9, 127, 205, 207, 208, 212, 214, 236 y siguientes del Código Penal: correspondientes a delitos y faltas de fraude al Fisco”.

Sin embargo, se encontró que ninguna de las normas citadas en el Código Penal guarda relación directa con el caso Convenios, generando un cuestionamiento sustancial al sustento legal de la acusación.

Un texto lleno de desprolijidades

Entre los errores señalados, se destacan citas a artículos del Código Penal como el 127 sobre prescripción de delitos contra la seguridad interior del Estado, el 214 referente a la usurpación de identidad, y el 205 sobre falsificación de certificados, entre otros, que no guardan relevancia directa con el caso bajo escrutinio.

Además de estas imprecisiones, la defensa de Montes resaltó otras faltas formales, como páginas sin numerar y notas a pie de página, que no hacían referencia a ningún texto específico. Según Ruiz-Tagle, estas irregularidades indicarían un trabajo basado en “copy paste”, que calificó como una “descortesía” por parte de los diputados opositores.

Desde el Partido Republicano reconocieron la existencia de errores

El jefe de la bancada republicana, el diputado Agustín Romero, asumió la responsabilidad por los errores encontrados en la acusación constitucional. Así, en conversación con La Tercera, señaló: “Lamentablemente, cuando los documentos pasan por tantos niveles de revisión, información e intervención, es difícil culpar a alguien. Pero en esto hay que ser hidalgo. Si yo puse la firma, me hago responsable. Esto es parte de ser hombre y ser profesional”.

“Lamentablemente, el documento venía con un error. Hay que dar la cara, no tengo problema en asumir la equivocación, pero eso no obsta que estamos hablando de un ministro negligente, que está comprobado que tenía información y, cuando la tuvo, no hizo nada hasta que el escándalo estalló”, concluyó.