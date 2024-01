Acusación constitucional contra ministro Carlos Montes se vota este jueves en la Cámara de Diputados

Durante la mañana de este jueves 4 de enero, la Cámara de Diputadas y Diputados votará la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes.

La acción contra el secretario de Estado fue impulsada por la parlamentaria del Partido Social Cristiano, Sara Concha, a raíz de la investigación por el denominado Caso Convenios.

El pasado miércoles, la Comisión Revisora de la acusación constitucional recomendó, por tres votos contra dos, aprobar el libelo, el cual será votado este jueves.

Sin embargo, el abogado del ministro Montes, Pablo Ruiz-Tagle, sostuvo que la acusación constitucional “es parte de un conjunto de errores de forma y de fundamentación del escrito que al parecer fue presentado sin ser debidamente examinado”.

“La acusación no tenía páginas, no estaba paginada, es una descortesía como ha sido planteada frente a la comisión. Las notas que tenía el libelo de la acusación no llevaban a ninguna parte. Son muchos los defectos formales”, agregó.

En tanto, la bancada de la Democracia Cristiana, junto con el diputado Rubén Oyarzo, ya anunciaron que votarán en contra de la AC.

La acusación constitucional contra el ministro Carlos Montes se votará este jueves 4 de enero a contar de las 10:00 horas.