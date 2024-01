“¡Nunca volveré!”: Britney Spears elimina su cuenta en Instagram luego de sorpresiva decisión sobre su carrera musical

Britney Spears sorprendió a sus fanáticos al abordar los rumores sobre un posible regreso a la música en una reciente publicación en su cuenta oficial de Instagram. La cantante, de 42 años, afirmó de manera clara que no tiene intenciones de lanzar nueva música bajo su nombre, poniendo fin a las especulaciones que han circulado en los medios y entre sus seguidores.

En su declaración, la Princesa del Pop expresó su molestia ante las “noticias basura” que la vinculan con un eventual regreso a los estudios de grabación. “Siguen diciendo que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡Nunca volveré a la industria de la música!”, afirmó. Así, con esta declaración directa busca disipar cualquier expectativa de un próximo proyecto musical bajo su nombre.

La artista reveló sus preferencias actuales en cuanto a su participación en el ámbito musical. Aclaró que “cuando escribo, escribo por diversión, ¡o escribo para otras personas! Para aquellos de ustedes que han leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí… ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años!”.

Además, Britney destacó su rol como ghostwriter. “¡Soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!”, sostuvo.

Se refirió a su controversial libro autobiográfico

Britney Spears también aprovechó la ocasión para abordar otro aspecto de su carrera: su libro autobiográfico The Woman in Me, lanzado en 2023. La cantante aseguró que el libro no fue lanzado sin su aprobación legal, desmintiendo cualquier especulación sobre la publicación no autorizada de su historia personal.

La publicación en Instagram concluyó con un tono positivo, destacando el amor y la bendición que siente por parte de sus seguidores. “Soy tan amada y bendecida”, cerró. Por lo que, de esta manera, Britney Spears dejó clara su posición actual en la industria del entretenimiento.

Y recientemente, durante la tarde de este jueves 4 de enero, Britney sorprendió a sus fanáticos al borrar su cuenta en Instagram.