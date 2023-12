Roger Waters, Madonna y Donald Trump: estas son las peores canciones del 2023 según Variety

A pocos días de recibir el 2024, y ante un año plagado de desaciertos musicales, el medio especializado Variety reveló su lista de las peores canciones de 2023.

“Nada convierte un año en un annus horribilis como canciones que promueven la xenofobia, el racismo o simplemente la división general en aras de trolear (...) Pero es comprensible si piensas que la verdadera plaga del último año fue la avalancha de canciones construidas sobre interpolaciones perezosas, que logran arruinar éxitos perfectamente buenos y al mismo tiempo introducir frescura podrida en el mundo”, escribió la publicación en su crítica lista musical.

Al detalle, el listado de las peores canciones del 2023 de Variety incluye 20 canciones, entre colaboraciones del mundo pop como Vulgar de Sam Smith y Madonna, hasta el rock del fundador de Pink Floyd, Roger Waters.

La lista de “lo peor” en la música

En concreto, la lista de lo peor de la música en este año está encabezada por Try That in a Small Town de Jason Aldean. Variety acusa al cantante de country de contribuir a una ola de hostilidad con una canción que básicamente grita, “Mantente alejado... o sufrirás las consecuencias.”

En segundo lugar, se ubica Vultures de Kanye West y Ty Dolla Sign con Bump J, canción incluida por “letras que incluyen una afirmación ofensiva destinada a desviar acusaciones de antisemitismo”.

En tanto, We Didn’t Start the Fire de Fall Out Boy se ubicó en la tercera posición debido a la “terrible idea” de remozar el clásico de Billy Joel. “La publicación se burla de la sesión de lluvia de ideas que llevó a la canción, sugiriendo que el único criterio era hacer que las yuxtaposiciones de las letras fueran lo más impactantes posible”, escribió el medio estadounidense.

La cuarta posición se la llevó Baby Don’t Hurt Me de David Guetta, Anne-Marie y Coi Leray, esto, a causa de la “falta de vitalidad” en la reutilización vacía del éxito de 1993 What is Love de Haddaway.

En el quinto lugar se encuentra Roger Waters con Money, versión de la clásica pista de Pink Floyd en The Dark Side of the Moon que dejó a Variety cuestionando las elecciones del artista.

El resto del listado está compuesto por: