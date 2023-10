El próximo martes 24 de octubre la cantante estadounidense Britney Spears abrirá varios capítulos de su vida íntima a sus seguidores más fieles y aquellos lectores más curiosos.

Esto porque la artista lanzará al mercado The Woman in Me, su libro autobiográfico que promete entregar detalles inéditos de su carrera y de los episodios más oscuros de su existencia.

Eso sí, una parte de lo nuevo se ha podido apreciar durante las semanas previas al estreno. A través de diferentes adelantos en diversos medios, se ha dejado entrever algunas de las polémicas principales.

Por ejemplo, la misma reveló por qué se afeitó la cabeza en el año 2007. “Raparme y comportarme mal fueron mis formas de contraatacar”, escribe sobre una era donde, según ella, el interés en su figura era masivo y donde todos opinaban de su cuerpo.

Parte del texto también aborda la relación que tuvo con Justin Timberlake. Aquella relación amorosa tan bullada habría terminado a través de un mensaje de texto. Pero lo más radical es que debió abortar a un hijo. “Él no estaba contento con el embarazo”, planteó.

En una línea similar también se aborda su aventura amorosa con el actor Colin Farell. Un vínculo breve de menos de un mes, pero altamente apasionado. “Estábamos uno encima del otro, luchando con tanta pasión que era como si estuviéramos en una pelea callejera”, contó.

Otras vertientes cuentan su etapa de tutela post 2008, cómo se convirtió en un “máquina de hacer dinero” para sus padres o su estancia en un centro de tratamiento psiquiátrico donde, según sus palabras, la obligaban a tomar litio. Un lugar donde también descubrió el movimiento Free Britney y alucinó con aquel apoyo de su fanaticada.

El mensaje de Britney Spears

“El propósito de mi libro no era ofender a nadie de ninguna manera”, dijo Britney Spears luego de que algunos pasajes adquirieran relevancia. Desde ya postuló que no le han gustado algunos de los titulares de los medios anglo.

Pese a que no se conoce todo el contenido, la cantante aclaró que gran parte de The Woman in Me corresponde a historias de hace 20 años o más. Una serie de asuntos de los cuales ya se desprendió y que pudo superar con el pasar del tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maria River Red (@britneyspears)



Por otro lado, Spears ha aclarado que no quiere hacer ningún tipo de entrevista en televisión para promocionar las memorias. Acorde a TMZ en algún momento, incluso se planteó un diálogo exclusivo con Oprah Winfrey y se negó ante la posibilidad.