Del éxito del pódcast a un Teatro Oriente totalmente lleno, las “Expertas en nada” de Podium Podcast lo pueden todo. Es que la dupla compuesta por la actriz Elisa Zulueta y la comediante Paloma Salas estrenó la pasada noche de miércoles su primer show en vivo, en donde las risas reinaron.

Fieles a su estilo relajado y natural, el dúo se subió al escenario ubicado en Providencia con un propuesta nueva para ambas: si bien las dos ya se habían enfrentado a grandes públicos por sí solas, ahora el reto era hacer reír como pareja.

Y las expertas en nada lo lograron con el desarrollo de una rutina —un guion o quizás a ratos una improvisación— cargado de relatos personales y vivencias, que sacaron más de una carcajada en todo momento.

Amistad, risa y ¿canto?

Desde un inicio la dupla hizo notar que lo inesperado y la buena onda dominarían la noche. Es más, al partir el show, Zulueta sorprendió interpretando la introducción del pódcast en piano, para luego ser acompañada por Salas, quien cantó en vivo y en directo It’s All Coming Back to Me Now de Céline Dion.

De ahí en más, todo fue risas, en una puesta de escena que incluyó anécdotas de viajes —algunas continuadas desde el mismo pódcast—, lecturas de cartas de la infancia, confesiones sobre la amistad y hasta interacción con el mismo público, algunos “suertudos” que incluso se tomaron fotos en el escenario con el dúo.

“Venimos conversando una hora a la semana por muchas semanas y es un placer hazlo frente a la gente (...) un Teatro Oriente hermoso con gente que se esmeró, que compró las entradas hace una mes, a las 5 de la mañana”, señalaron las expertas en nada a ADN.cl tras el espectáculo en vivo.

“Fue muy bacán ver como ellos lo pasan bien, se comprobó lo que nos decían en la calle”, complementó Elisa Zulueta.

Finalmente, y luego de un exitoso show, las expertas en nadas se mostraron felices de lo conseguido en el escenario, pero descartaron tajantemente ser expertas en pódcast. “Hay mucha gente como nosotras, tenemos mucha suerte de hacer lo que hacemos”, concluyeron.