“No fue por funar a Felipe Avello”: Cesarito hizo live explicando el documental de Luis Pinto y juntó millones para ayudarlo

Decidió hacer una transmisión en vivo para explicar el porqué del documental que hizo con Luis Pinto. Cesarito hizo sus descargos y habló de la funa a Felipe Avello.

El rostro tras la plataforma CríticasQLS abordó de entrada los dichos que el modelo emitió en su producción, donde acusó al humorista de haber usado, sin su consentimiento, imágenes de él desnudo.

“No nos pusimos en contacto con Felipe Avello, primero porque me da cuco que este weón está tan urgido con que hablen de esa era, dije de repente este loco va a querer boicotear la weá y segundo que cuando pregunté, me dijeron ‘no este loco no da entrevistas’”, indicó.

Y agregó que “me dio paja no meterlo, pero al mismo tiempo pienso que a Felipe Avello me dobla en números, lo deben seguir como un millón de personas, entonces de nuevo, caía bajo el riesgo de que subiera esta weá y esos cinco minutos resultaran ser mentira, me funaran a mí, pero no poh de hecho por eso él después salió a decir ‘si la cagué’, entonces él tiene pantalla, cosa que no tenía Luis Pinto”.

Cesarito y sus comentarios sobre Felipe Avello

Así, el youtuber expresó que “eso es lo importante, al fin y al cabo yo quería que se viera el documental y que la gente hablara de el y la gente lo está haciendo y si además de eso podemos ayudar a juntar plata para el Luis Pinto, bacán, pero eso no significa que estoy tratando de ser superior moralmente, ¿por qué todo acto tiene que tener un algo feo pegado atrás?”.

“Esa era la idea, conocemos a Luis el meme, ahora veamos a Luis la persona y si resultó ser triste es porque tiene cáncer, pero de nuevo, no fue por funar a Felipe Avello, no fue para yo hacerme el moralmente superior, para nada, porque esos videos siempre van a estar arriba, no siento que esté mal, son muy chistosos y van a seguir siendo chistosos”, añadió.

Luego, manifestó que “no piensen que esta wea es para funar a gente, los que me conocen saben como soy, pero saben que las funas es algo que detesto, nunca me han gustado y mucho menos con alguien como Felipe Avello que no me va ni me viene, nunca me ha hecho nada el culiao, ¿Por qué habría de odiarlo, de donde sacaron eso?”.

De esta forma, Cesarito dio sus explicaciones luego de la funa que se generó hacia Felipe Avello. Junto a esto, el crítico no solo habló, sino que además habilitó un botón para ayudar a Luis Pinto, con el que, hasta el cierre de la transmisión, llevaban reunidos más de seis millones de pesos para colaborar con su tratamiento de cáncer de colón.