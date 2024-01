Star Wars: Sharmeen Obaid-Chinoy valora el rol protagónico de Rey para la nueva película y sostiene que “ya era hora”

El universo cinematográfico de Star Wars sigue expandiéndose cada ve más en diferentes líneas bajo la mano de The Walt Disney Company y con el respaldo (en gran medida) de sus fanáticos.

Bajo este marco, el próximo gran estreno estará enfocado netamente en Rey. Además, se sabe que será una nueva trilogía en medio de una gran camada de lanzamientos.

Según los datos conocidos hasta el momento, la nieta de Sheev Palpatine, que volverá a ser interpretado por Daisy Ridley, será el pilar fundamental para levantar una renovada Orden Jedi, lo que además anticipa el regreso de varios personajes y aparición de unos cuantos más.

De esta manera, dejando atrás la Saga Skywalkers, tendremos a la primera mujer completamente protagonista dentro de la franquicia, algo que fue valorado por la directora del nuevo gran proyecto.

En conversación con CNN, Sharmeen Obaid-Chinoy se refirió a lo ilusionada que está de dirigir esta nueva era. “Estoy muy entusiasmada con el proyecto porque siento que lo que estamos a punto de crear es algo muy especial”.

“Estamos en 2024, y ya era hora de que una mujer se presente para dar forma a una historia en la galaxia muy, muy lejana”, expresó.

Presencia femenina detrás de cámaras

Siguiendo en la misma línea de la mayor y mejor presencia de las mujeres, se debe hacer hincapié en que Obaid-Chinoy también aparece como la primera en dirigir una película central.

Hay que recordar que los nombres detrás de la saga son: George Lucas, creador y cineasta a cargo de los episodios I, II, III y IV; Irvin Kershner (V) Richard Marquand (VI), J. J. Abrams (VII y IX), Rian Johnson (VIII), Gareth Edwards (Rogue One) y Ron Howard (Han Solo).

Distinto es el caso en los programas televisivos, ya que varias series han sido dirigidas por mujeres. Están Deborah Chow con Obi-Wan Kenobi y Bryce Dallas Howard en The Mandalorian y The Book of Boba Fett, entre otras.

Así, tendremos una nueva era marcada por Ridley en el papel de Rey y Sharmeen siendo la directora principal, marcando la fuerte presencia femenina. Solo queda esperar cómo se dan las cosas y de qué manera se reciben los nuevos proyectos entre los fanáticos.