“The Book of Boba Fett”: supuesta filtración anticipa la temporada 2

Tras el final de The Book of Boba Fett no se generaron muchos rumores en torno a una posible temporada 2, sin embargo, recientemente se volvió una idea real entre los fanáticos.

La serie spin-off de The Mandalorian tuvo éxito con uno de los personajes más icónicos de Star Wars y mezclando su trama directamente con la historia de ‘Mando’.

En 7 capítulos se contó cómo el cazarrecompensas sobrevivió al sarlacc, convivió con los tusken y fue levantando poco a poco su impero como nuevo daimio de Tatooine.

Desde la última emisión no se conocieron mayores noticias sobre el futuro. Esto hasta ahora, ya que una filtración apunta a la llegada de nuevos episodios.

¿Error, fake o filtración de Star Wars?

Entre el 12 y 14 de julio se llevó a cabo un concierto oficial de Star Wars en Argentina donde se habrían repartido folletos especiales con los títulos disponibles y futuros estrenos de la franquicia en Disney+.

Un usuario de Twitter subió una foto de este panfleto y rápidamente comenzó a viralizarse por un detalle bastante particular. Muchos lo apuntaron como un ‘error’, siendo la filtración que anticipa lo que muchos esperaban.

Junto a The Bad Batch, Obi-Wan Kenobi, The Mandalorian y Andor aparece The Book of Boba Fett, anunciando que la temporada 2 estaría disponible “muy pronto”.

Sin embargo, hay varios que que dudan de la veracidad de esto, apelando a que no hay más fotografías ni reportes sobre esto. También señalan que la calidad de la imagen es mala, lo que hace dudar aún más.

Por el momento solo queda esperar para ver si solo se trata de un fake o realmente Star Wars y Disney tienen en carpeta nuevos capítulos para Boba Fett.