“No se ha hablado de dinero”: Gerente de selecciones afronta el proceso de búsqueda para el nuevo DT de La Roja

Santiago

El gerente de selecciones, Rodrigo Robles, afrontó la serie de negociaciones que están desarrollando en pos de encontrar al próximo entrenador de la selección chilena para el resto de las clasificatorias sudamericanas y la Copa América 2024.

“Ha sido arduo, muchas reuniones y mucha interacción con presentación de proyectos, además del proyecto de juveniles que comanda Nicolás Córdova”, aseguró, descartando que los sueldos a pagar sean un factor, pese a que se ha insinuado que la propuesta económica de Gabriel Milito sería más conveniente para la ANFP respecto de la del gran favorito del público, Ricardo Gareca.

“No hay ningún acuerdo con nadie. Tampoco se ha hecho ninguna oferta económica a nadie, no se ha hablado de dinero con ninguno de los cuerpos técnicos con los que hemos estado. Ha sido presentación de proyectos deportivos y estamos en ese proceso. Nos quedan algunas alternativas con las cuales conversar, pero la etapa económica no ha existido en ningún caso. El privilegio hoy es el proceso deportivo y lo económico vendrá después del convencimiento por lo deportivo”, explicó Rodrigo Robles, quien insistió en que el ex DT de Perú no tiene ventaja tampoco respecto a otros candidatos, como José Pekerman y Diego Alonso.

“Lo descarto, pero no quiero personalizar en él el proceso, por respeto a los demás entrenadores. Ninguno tiene ventaja por sobre otro, son todas opciones válidas y han mostrado mucha disposición”, remarcó, insistiendo en los tiempos que tienen para encontrar al nuevo DT de Chile.

“El plazo que nos hemos autoimpuesto es un mes antes del inicio de la fecha FIFA de marzo para que esté trabajando con nosotros. La segunda quincena de febrero deberíamos tenerlo resuelto (...) Ese es el plazo máximo, pero sí se cierra antes, bienvenido. No nos hemos relajado ni pensamos que tenemos mucho tiempo”, concluyó Rodrigo Robles en Juan Pinto Durán.