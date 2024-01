Luis Marín, vicepresidente del SIFUP, y el aumento de extranjeros en Primera División: “Vamos en camino de la paralización del fútbol”

Santiago

El vicepresidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, conversó con Los Tenores este miércoles luego que nueve clubes de Primera División insistieron en el aumento de seis extranjeros en cancha para los planteles en el Campeonato Nacional 2023.

Al respecto, el exarquero no descartó la paralización de la actividad ya el 11 de febrero, para cuando se dispute de la Supercopa Chilena entre Huachipato y Colo Colo. “Estuvimos en comunicación con los capitanes del primer partido del año. Ellos ya tienen conocimiento de la complicación de los seis extranjeros, hay que comunicarles los avances que no han sido positivos. Tuvimos una reunión ayer, en la que no todos los clubes participaron, y se mantiene la misma línea y lógica que sostuvieron desde un principio, que no tiene ningún estudio de por medio”, remarcó, cuestionando los fundamentos para la medida.

“Todos los argumentos que te dan no tienen ninguna lógica. Ningún equipo jugó con un porcentaje mayoritario de extranjeros. Esto no busca la mejora del fútbol, sino que el beneficio de los clubes manejados por representantes, para exportar jugadores y mantener un negocio propio (...) En otros países hay seis extranjeros y tres en cancha. Eso es lo que molesta, lo que no está bien. Acá no hay fundamento ni estudio que avale este cambio. Esta fue una decisión tomada a la rápida. Si esto se mantiene, vamos en camino de la paralización del fútbol”, planteó Luis Marín, apuntando a problemas más profundos ante este tema y que cuentan con el respaldo de los jugadores ante un posible paro.

“El apoyo siempre ha sido incondicional, sustentado bajo el análisis que ningún presidente de club hizo. Para tomar decisiones así, que van en desmedro de nuestros jugadores, hay una idea de potenciar el manejo de representantes dentro del fútbol chileno, donde tienen palos blancos en lo administrativo. Es cosa de ver cómo se mueven jugadores dentro de nuestro medio, no podemos hacernos los tontos. No es frenar la fuente laboral de nadie, sino que haya un equilibrio”, dijo el vicepresidente del Sifup, quien confía en un arreglo al tema.

“Hay una voluntad. Esperemos que esto tenga buen puerto. Hay que trabajar en conjunto para que haya un crecimiento de la actividad. Cuando se trata de imponer algo de esta manera, no tiene sentido. Esto fue un error”, comentó, junto con fustigar la declaración pública del presidente de Palestino, Jorge Uauy, que apuntó a que el Sindicato de Futbolistas Profesionales no debería involucrarse en el tema.

“Cuando le conviene, el SIFUP interviene. Cuando no, no interviene. Nos ha pedido ayuda para los horarios de los partidos, al no tener luminaria, pero ahora el Sindicato no es parte. El artista principal es el futbolista y no puedes no tenerlo en cuenta. Esto no viene de ahora, años atrás se peleó por el formato de campeonato para tener una continuidad de trabajo laboralmente favorable al jugador y ahora estamos haciendo torneos más cortos, con cesantía de jugadores por cuatro meses”, concluyó Luis Marín en Los Tenores.