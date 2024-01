“Tan funando a un weón”: Cesarito arremete contra Felipe Avello con revelador documental sobre Luis Pinto

César Huispe, más conocido como Cesarito, se convirtió en Trending Topic durante todo el 1 de enero. Esto debido a una “funa” contra Felipe Avello.

Es que el youtuber tras el exitoso espacio CríticasQLS, presentó un documental sobre Luis Pinto, uno de los protagonistas de muchísimos gags del humorista hace unos años.

El hombre siempre quiso ser modelo. Y salió en un recordado episodio de Cara y Sello, espacio que lo enfrentó con un maniquí argentino.

“No era un capítulo donde él quedara bien”, señala María Elena Dressel, conductora del show en aquella época. Una de las voces que habla en este proyecto.

Cesarito, Luis Pinto y la funa a Felipe Avello

Posterior a este capítulo, Luis habla directamente de Felipe Avello, quien lo mantuvo como protagonista de varios de sus videos.

“Nos conocimos en el programa, en SQP”, parte diciendo. “Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después me voy. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas... se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, agregó.

E indicó que “lo mostró en un show, yo le dije no muestres. Gracias a mí él está donde está ahora, él está haciendo stand up comedy por mí”.

El hombre manifestó que “yo no di consentimiento al video que se tiró y me mostró la parte íntima, yo ahí quede pasmado... Me dejó mal, vi que no era una persona derecha”.

Una declaración que dejó la grande en redes sociales, donde muchos comentaron que les llamaba la atención la “funa a un infunable” como Felipe Avello.

Cesarito logró lo imposible, quitarle el status de infunable a Felipe Avello. — Bryan Duhart (@BryanDuhart) January 1, 2024

Acabo de ver el Documental de Cesarito, trata de la vida de Luis Pinto, post cara y sello, dejan como el pico a Felipe Avello, aunque no aparece la versión de él, documental correcto y espero que Luis Pinto salga de esta enfermedad y le gane al Cáncer. @PeliculasQLS — Beto Fett (@BetoCastaneda) January 1, 2024

De esta forma, los nombres de Cesarito, Luis Pinto y Felipe Avello se tomaron las plataformas en el primer día del año, donde el documental del modelo impactó a varios.