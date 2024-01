Felipe Avello hizo sentido desahogo por funa de Luis Pinto y Cesarito: “Con el afán de hacer reír, me equivoqué”

Felipe Avello se convirtió, de la manera más sorpresiva, en el primer “funado” del 2024, debido a las acusaciones de Luis Pinto, un hombre que trabajó con él en el pasado.

El sujeto habló en un documental de su vida, bautizado como Giro Transversal y realizado por el rostro de CríticasQLS, el conocido Cesarito.

Allí, el hombre manifestó que el humorista había utilizado, sin su consentimiento, imágenes íntimas de él para un show de humor.

“Lo mostró en un show, yo le dije no muestres. Gracias a mí él está donde está ahora, él está haciendo stand up comedy por mí”, acusó.

Felipe Avello y su respuesta

Frente a esto, el Pececillo decidió hablar. Y lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde realizó su descargo al respecto.

“(Luis) es una persona con la que trabajé hace más de 10 años y, la verdad, en el documental me enteré de que él está en un delicado estado de salud, está enfermo. En el documental habla sobre la época que trabajamos juntos y que él no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años”, partió diciendo.

Y agregó que “hoy pude hablar con él y les quiero comentar, porque había mucha preocupación con respecto a Luis y lo que pasó en esos años”.

“Creo que me equivoqué en mi actuar con Luis al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro, con el afán de hacer reír, me equivoqué”, se disculpó.

Acá está el video que Felipe Avello subió a sus redes sobre lo ocurrido con Luis Pinto a propósito del documental de “Cesarito”, para quienes no lo han visto. Hizo su mea culpa, habló con Luis Pinto, le ofreció su apoyo y se disculpó. Rubén a quien corresponde ahora, a Mega. pic.twitter.com/5Z60ldV3MZ — Carlos Sebastián (@caarlosebastian) January 2, 2024

Luego, a modo de mea culpa, comentó que “me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie, estoy en ese empeño, creo que mi humor actual lo refleja. Pero en ese tiempo con Luis, en esa ocasión no estuve bien en no avisarle”.

Finalmente, Felipe Avello expresó que en la misma llamada con Luis Pinto “le di mi apoyo”, debido al grave cáncer que está sufriendo en la actualidad, y del que también habla en el documental.