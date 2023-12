“Ya que en la sociedad machista…”: Arturo Longton habla por primera vez de su quiebre amoroso con Daphne Bunney, y revela la razón

A mediados de noviembre, se dio a conocer que, tras 13 años de matrimonio (y casi 20 de relación), Arturo Longton está en un proceso de separación con Daphne Bunney. Fue su madre la que se refirió a esta decisión, debido a que el ex La Granja se encontraba en Tierra Brava. Y precisamente, en este programa de telerrealidad, estaba el origen de su quiebre matrimonial, debido a que ahí se enamoró de Shirley Arica.

De hecho, en un episodio de Tierra Brava, el ex La Granja llegó a admitir sobre lo atraído que se siente por Shirley, confesando que “esto ha sido superior a mí”. Y más adelante, en una conversación con Pamela Díaz (previo a la salida de ella), Arturo Longton comentó: “Estoy estresado, me quiero ir. Me metí para vivir la experiencia, pero ya es suficiente”.

Además, tiempo después, hablando con Fabio Agostini, Arturo Longton también señaló, acerca de lo atraído que se siente por Shirley Arica, que “no sé cómo se va a ver esta hueá afuera. Tengo al amor de mi vida afuera y que ella vea situaciones incómodas no me pone cómodo”.

Sacó la voz

Sin embargo, pasaban las semanas y Arturo Longton no se refería a su quiebre matrimonial. Lo que cambió en la mañana de este viernes 29 de diciembre, en la que a través de sus stories de Instagram el chico reality confirmó que terminó con Daphne Bunney porque se siente atraído por Shirley Arica.

“Quiero que quede muy claro que en la decisión de mi separación, no hubo terceros. Para que no le echen la culpa a nadie, ya que en la sociedad machista que vivimos les encanta dañar a otros… Yo soy el único responsable de mis actos. S.A. (Shirley Arica) siempre me respetó. Punto final”, afirmó.

“Podrán ver muchos comentarios desubicados míos, pero soy humano y me equivoco constantemente. Pero que no quede duda alguna que seguí mi corazón. Y contra eso no se puede luchar”, concluyó.