Tras intenso coqueteo en “Tierra Brava”: confirman que Arturo Longton se está separando de su esposa tras casi 20 años de relación

En una confirmación que puso fin a rumores persistentes, una persona muy cercana a Arturo Longton anunció que el participante actual de Tierra Brava está experimentando un proceso de separación de su pareja de casi dos décadas (y de 13 años de matrimonio), Daphne Bunney. Esto tras sus recientes coqueteos con Shirley Arica en el reality de Canal 13.

Aunque Longton había hablado públicamente sobre su relación con su esposa durante varios episodios del programa de Canal 13, indicando que seguían juntos, fuera del confinamiento la relación había entrado en crisis. Lo que incluso resultó en su separación. Y es que, en el último episodio de emitido de Tierra Brava, el ex La Granja llegó a admitir, sobre lo atraído que se siente por Shirley, que “esto es ha sido superior a mí“.

De hecho, en una conversación con Pamela Díaz (previo a la salida de ella), Arturo Longton comentó: “Estoy estresado, me quiero ir. Me metí para vivir la experiencia, pero ya es suficiente“. Y tiempo después, con Fabio Agostini, el ex La Granja señaló que “no sé cómo se va a ver esta hueá afuera. Tengo al amor de mi vida afuera y que ella vea situaciones incómodas no me pone cómodo“.

Lo que dijo la mamá de Arturo Longton

Por lo tanto, no causó mucha sorpresa lo que reveló recientemente Amelia Herrera, madre de Arturo Longton, en entrevista con LUN. La progenitora del chico reality confirmó que durante el breve período en que su hijo estuvo fuera del reality, tuvo la oportunidad de ponerse al día sobre su estado sentimental.

“Sí, está en un proceso de separación, pero no puedo decir nada más“, subrayó la madre del participante del reality. Aunque no especificó los motivos de la ruptura, enfatizó que los asuntos entre Arturo y Daphne son “temas de pareja” que deben resolver por sí mismos.

Herrera explicó que la última vez que hablaron fue cuando su hijo estuvo fuera del reality y estaba más centrado en recuperarse de una lesión. No profundizó en los coqueteos de Arturo con la peruana Shirley Arica en la casona donde se lleva a cabo Tierra Brava.