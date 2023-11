¿Peligra su matrimonio de 13 años?: Arturo Longton confiesa que se siente atraído por Shirley Arica

Tras 13 años casado con la ingeniera comercial Daphnee Bunney, pareciera que Arturo Longton en Tierra Brava podría poner en peligro su matrimonio. Esto luego que se le viera muy acaramelado con Shirley Arica. Y es que el mismo ex La Granja admitió sentirse atraído por la participante peruana del reality de Canal 13.

Todo ocurrió durante una intíma conversación entre Arturo Longton y Shirley Arica en el jardín de la casa ubicada en Perú. “Yo me angustio. Soy demasiado sensible, más de lo normal. No porque ande h… con minas, nunca ha sido mi rol, nunca he destacado por eso en realities. La presión es que no contaba con esto”, le confesó el ex La Granja a la peruana.

Ante lo que Shirley, bien segura y tranquila, le respondió: “De repente te puedes enamorar en un reality. Sabes que cuando a mí me gusta alguien, me gusta alguien y ya, por eso te digo que todo pasa por algo“.

La aclaración de Longton a Pamela Díaz

Más adelante, la atracción que hay entre los dos participantes fue algo comentado por Botota Fox y Pamela Díaz. “La Shirley me dijo ayer ‘es que él me mata, me encanta, pero me dijo que tiene señora, está casado’“, le contó Pamela Díaz a Botota. “¿Tú crees que el Arturo igual puede?”, le consultó el humorista a la Fiera. Frente a lo que Pamela Díaz con seguridad contestó: “Él no va a pasar ese límite“.

Tras ello, Pamela Díaz pudo conversar con Arturo Longton, a quien le preguntó si su esposa se enojaría si llegara a darle un piquito a Shirley. Longton le aseguró que igual lo iban a retar por lo que ya habló con Shirley, y poco después se dirigió a la cámara y afirmó: “Mi amor, un piquito no es nada“.

Finalmente, y luego de que Pamela Díaz le revelara los sentimientos de Shirley hacia él, Arturo Longton aclaró que “no le dije que me gustaba, le dije que la encontraba bonita“.