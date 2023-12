El importante récord que rompió Mariah Carrey con su canción All I Want for Christmas Is You / Kevin Mazur

Entre las múltiples canciones importantes que suelen sonar por estas fechas del mes de diciembre, una de las más icónicas viene de la voz de Mariah Carey.

Desde hace varios años All I Want for Christmas Is You se ha convertido en una creación infaltable de la artista estadounidense de 54 años. Todo tras su lanzamiento en el año 1994, en el álbum Merry Christmas.

Y precisamente esta semana la misma alcanzó un hito importante en Spotify, todo durante la jornada de Nochebuena del pasado 24 de diciembre.

El récord de Mariah Carey en Spotify

Según informó la plataforma, la pista pasó a ser la más escuchada en un solo día con un total de 23.701.697 de reproducciones. Todo teniendo como antecedente que durante la misma época, pero en el año 2022, sumó más de 21 millones de escuchas.

Aquello se añade a un historial anual donde se ha ido superando constantemente, datos que corren en paralelo a los más de 86 millones de oyentes al mes que posee en el mismo lugar.

¿Cuándo gana Carey en términos regalías por la canción?

Más allá del sonido, las décadas de popularidad también se miden en cifras millonarias año tras año.

En sentido, según informó Forbes en 2022, las regalías por All I Want for Christmas Is You superaron los 60 millones de dólares.

Ahora, acorde a lo calculado por The Economist y The New York Post, Carey obtiene entre 2,5 millones de dólares y 3 millones en el período. Una cifra que en moneda nacional asciende a un valor que va entre de $2.200 millones y más de $2.678 millones.