Un 2023 dominado por mujeres: estas son las mejores canciones del año según TIME

A medida que el año llega a su fin, los resúmenes del 2023 se toman el mundo entero. Y ahora fue el turno de la revista TIME, quien reveló su lista de las 10 mejores canciones de 2023, capturando los sonidos eclécticos que han definido el panorama musical.

Desde himnos dance-pop hasta declaraciones post-punk, esta lista es un testimonio de la diversidad de ofertas musicales que han resonado con audiencias de todo el mundo.

Lo mejor del año según TIME

Bad idea right? de Olivia Rodrigo se lleva el primer lugar con su homenaje al lado más áspero del rock alternativo de los años 90. La canción, parte del álbum GUTS, fue destacada por tejer una narrativa de tensión y deseo, mostrando su evolución como una fuerza pop de próxima generación.

La cantautora de R&B Victoria Monét asegura la segunda posición con On My Mama, una fusión de vibraciones de la vieja escuela y fanfarronería contemporánea. La entrega vocal de la estadounidense fue catalogada como “fresca”, con una cautivadora instrumentación de la canción le otorgan un lugar bien merecido en la cabeza de la lista.

En tercera posición se encuentra Beyoncé con My House” lanzada junto al debut en cines de Renaissance: A Film By Beyoncé. De acuerdo a TIME, la canción captura el potencial liberador de los clubes de baile, pasando de una primera mitad ruidosa a una segunda mitad más lenta, donde “Queen B” declara su intención de “dejar que el amor nos cure a todos”.

Latinos, divas del Pop y más

En tanto, el cuarto lugar de la lista de las mejores canciones de la prestigiosa revista estadounidense recayó en los latinos de Peso Pluma y Eslabon Armado y Ella Baila Sola. Mientras que la quita posición la logró la diva del Pop Kylie Minogue con su viral Padam Padam.

La sexta posición fue asegurada por Fall Out Boy y So Much (For) Stardust. A la banda le sigue en el séptimo puesto English Teacher con Nearly Daffodils.

Finalmente, en el lugar ocho se ubicó Miranda Lambert y Leon Bridges con If You Were Mine, en el número nueve de lista se encuentra Gina Birch con I Play My Bass Loud y cerrando el listado está Peggy Gou con (It Goes Like) Nanana.