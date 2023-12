Victoriano Cerda lanza aviso clave para la U por Gustavo Álvarez y explica por qué Huachipato votó a favor de los seis extranjeros en cancha / AS Chile

Victoriano Cerda, presidente de Huachipato, salió a aclarar la situación contractual del entrenador Gustavo Álvarez, quien viene de salir campeón con los “acereros” en el Campeonato Nacional 2023, todo tras diversas informaciones que indican que el argentino podría ser el nuevo DT de Universidad de Chile.

“Gustavo Álvarez tiene contrato vigente hasta el término de temporada de 2024. Tiene cláusula de salida, y si Gustavo o alguien la ejerce, la vamos a respetar. De momento eso no ha ocurrido, por lo tanto, sigue siendo técnico del club”, señaló el mandamás del elenco “siderúrgico” en diálogo con DSports.

En esa línea, defendió el trabajo que ha hecho Huachipato para salir campeón del torneo y para mantener con contrato a la mayoría del plantel. “Esto no es fruto del azar, el club se ha preparado durante muchos años de forma sigilosa, pero consistente, para afectos de que esto no sea solo un peak en el rendimiento y luego se venga abajo porque se desmantela el equipo. Los jugadores están todos con contratos vigentes, aparte de las salidas de futbolistas que no quisieron renovar por distintas razones”, mencionó.

Victoriano Cerda y los seis extranjeros en cancha

Por otro lado, el presidente de Huachipato explicó su voto a favor para aumentar de cinco a seis el cupo de extranjeros en cancha que puede tener cada equipo, a partir de la temporada 2024.

“Nuestra postura tenía dos condiciones. Una es que el sexto extranjero fuera un jugador que estuviera en curso de nacionalización, con la solicitud presentada antes del inicio del campeonato. La otra condición es que se garantizara que el sexto extranjero tuviera un número mínimo de partidos en primera división en otro país”, remarcó.

Victoriano Cerda aseguró que este cambio de regla busca “darle mayor competitividad a una liga deprimida, que tiene poca competencia, que a los equipos chilenos les va mal afuera. Cuando comparamos las ligas exitosas de otros países de Sudamérica, en el caso de Argentina, tienen la regla de seis extranjeros. Y en Ecuador se amplió de seis a ocho este 2023″.

Por último, el mandamás de los “acereros” descartó tener vínculos o relación con la propiedad de la U. “He dicho muchas veces que no tengo nexos con Universidad de Chile”, finalizó.