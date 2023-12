Gamadiel García se lanzó contra decisión del Consejo de Presidentes: “No es posible que tengamos 6 extranjeros en cancha y no potenciemos lo nacional”

Tras la decisión del Consejo de Presidentes de aumentar a seis el cupo de extranjeros para los torneos de la temporada 2024, el presidente del Sifup, Gamadiel García, salió al paso para criticar la medida adoptada.

En conversación con Los Tenores de ADN Deportes, el mandamás del Sindicato de Futbolistas Profesionales, aseguró que no es una buena determinación para el fútbol chileno.

“El Consejo de Presidentes siempre toma decisiones que no van de la mano de la realidad, medidas que son un despropósito de lo que se dice y efectivamente se hace. Nuestra asamblea, nuestros delegados son los que determinan cuáles son las acciones. Ellos están conscientes de por qué no queremos más extranjeros. No es discriminación, pero en vez de preocuparse de los cadetes y de invertir, traen jugadores de afuera que son más caros. Nosotros queremos extranjeros que sean un aporte para nuestra competencia y que no estén permanentemente en la banca”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “no entiendo cuál es la característica de tener seis extranjeros en cancha, cuando no tenemos potenciada nuestra selección nacional. Tenemos que potenciar a nuestros futbolistas para ser competitivos a nivel internacional, antes de pensar en potenciar a otros”.

“No puede haber 6 extranjeros en cancha y 5 nacionales. No sé si los extranjeros son real aporte. Si queremos traerlos, que sean de calidad”, agregó.

Rumores sobre la Segunda División Profesional

En la segunda parte de la conversación, García aseguró que es falso el rumor respecto a que la Segunda División Profesional pasaría a ser parte de la ANFA.

“Eso es totalmente falso. No sé a quién se le ocurre que una división profesional, con más de 300 jugadores con contrato, lo van a tirar a la ANFA. Si eso ocurre, el sindicato lo cierro yo mismo, nos vamos todos, ya que eso no se puede aguantar”, manifestó.

“Se quieren llenar los bolsillos”

El presidente del Sifup también tuvo palabras para los contratos de los futbolistas respecto al tiempo que juegan durante el año.

“Presidentes que toman determinaciones, ojalá con una competencia cortita, para llenarse los bolsillos con la plata de la televisión. No puede ser que el futbolista profesional juegue 8 meses y esté 4 haciendo algo distinto para ganarse la vida (...) Acá en Chile siempre le encuentran las trampas a los temas. En vez de decir que el contrato dura el año completo, siempre lo hacen por temporada y ellos mismos determinan cuánto durará esa temporada”.

Finalmente, García cerró manifestando que “los contratos deben tener una fecha de término donde corresponde, en diciembre. Hoy tenemos una televisión que paga como corresponde, pero el Consejo de Presidentes cada vez hace torneos más cortos y lamentablemente los únicos perjudicados son los futbolistas”.