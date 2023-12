Alfredo Stöhwing sorprende a todos y revela los dos DT que ya fueron descartados en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, habló del presente de Colo Colo tras la bullada salida de Gustavo Quinteros.

Los albos se quedaron sin DT y ahora asuman varias opciones para tomar el lugar que dejó vacante Quinteros en el club.

“Dentro del análisis se han descartado algunos nombres que no están disponibles. En las próximas semanas la gerencia deportiva presentará al directorio alguna preposición”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió sobre el nuevo DT que “dado los problemas de las fiestas y los días, no veo posible que sea antes de fin de año. No nos interesa apresurarnos y sacrificar la calidad de un nombre. Además la decisión sobre Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico se dio hace muy poco”.

Tras lo anterior, el mandamás del Cacique confirmó los primeros dos nombres descartados. “Nos informó la gerencia deportiva que estuvieron considerados los nombres de Gabriel Milito y Fernando Gago, pero no siguen en carpeta, ya que no están disponibles. Aparte de ellos, no se mencionaron más nombres”, sostuvo.

Consultado sobre nuevas incorporaciones, Stöhwing, indicó: “Tenemos un plantel bastante estructurado, donde seguramente le tendremos que hacer algunas incorporaciones. No tenemos definido cuántos refuerzos vamos a traer”.

Finalmente, cerró diciendo que “hay flexibilidad para adaptarse a las necesidades de un cuerpo técnico, pero no tenemos fecha límite para que pueda llegar al club”.