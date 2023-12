Senado de Estados Unidos no logra acuerdo de asistencia para Ucrania

Washington de EEUU

La última visita del presidente ucraniano Volodimir Zelenski a Washington no logró su cometido. El Senado de Estados Unidos no logró un acuerdo para ratificar el envío de asistencia financiera que pide la Casa Blanca. Los líderes de los partidos Demócrata y Republicano no alcanzaron un pacto y por las fechas todo quedará para el inicio de 2024. Un comunicado conjunto puntualizó que “en lo que resta del año” los asesores de todos los sectores “seguirán trabajando de buena fe para finalizar su acuerdo” para asistir a Ucrania.

El senador demócrata Chuck Schumer y el republicano Mitch McConnell expresaron que “mientras los negociadores trabajan en los temas que quedan, esperamos que sus esfuerzos permitan al Senado tomar medidas rápidas”. Ambos congresistas agregaron que entonces queda para “inicios del nuevo año”. El gobierno de Joe Biden viene presionando al Congreso de Estados Unidos para aprobar un paquete millonario de asistencia para Ucrania, toda vez que son sus principales aliados en la guerra con Rusia.

El comunicado de Schumer y McConnell reconoce que para un acuerdo “quedan puntos desafiantes”. Eso porque el Partido Republicano exige a la Casa Blanca que se destinen partidas financieras y se fijen políticas de control en la frontera con México. Los senadores puntualizaron que “estamos comprometidos para abordar las necesidades de la frontera sur y para ayudar a los aliados y socios que enfrentan serias amenazas en Israel, Ucrania y en el Indopacífico”. El paquete incluye las ayudas financieras para israelíes y Taiwán.

Hasta la fecha el Congreso de Estados Unidos aprobó más de 110 mil millones de dólares de los contribuyentes del país norteamericano. Por lo mismo existen interrogantes sobre el destino de esos fondos y la utilidad. Los legisladores vuelven a sus tareas el 8 de enero y ambos partidos declararon sus intenciones de aprobar la ayuda. La asistencia incluye temas militares, humanitarios y económicos.

The Washington Post da cuenta que el gobierno de Joe Biden evalúa alternativas para enviar más aportes militares a Ucrania. La apuesta de la Casa Blanca llega hasta el mayor de sus aliados en Asia. Se espera que Japón cambie la política y exporte varias docenas de misiles Patriot a Estados Unidos. La idea es que mejoren las reservas del Pentágono y se puedan enviar a Kiev otros armamentos para la guerra.