Presidente Boric tras asunción de Javier Milei: “Más allá de las diferencias, deseo que tenga una buena gestión”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, acudió al cambio de mando en Argentina, donde Javier Milei asumió de forma oficial como mandatario de la nación trasandina.

Tras la ceremonia, el Jefe de Estado señaló que “hemos asistido en representación del Estado de Chile y, por tanto, en nombre del pueblo de Chile, a reafirmar una histórica y estrecha relación entre nuestro país y Argentina”.

“La hermandad de nuestros pueblos no está en duda ni puede estar en duda. Y como lo he dicho anteriormente, y se lo dije también al presidente Millei, trabajaremos, espero juntos, sin vacilar, en pos del bienestar de nuestra gente, especialmente en ámbitos del desarrollo de infraestructura y conectividad fronteriza”, agregó.

En esa línea, el Presidente Boric afirmó que “más allá de las conocidas y públicas diferencias que pueda tener con el presidente Milei, deseo por el bien del pueblo argentino, que tenga una buena gestión y que sea lo mejor para su patria”.

Además, aprovechó la instancia para agradecer al expresidente Alberto Fernández “por su disposición a trabajar juntos, desde antes incluso de que yo asumiera como Presidente, y mientras nuestros cargos coincidieron en el tiempo de su mandato”.

Incendios forestales

Por otro lado, el Presidente Boric se refirió a las emergencias por incendios forestales que se registran en nuestro país, indicando que “durante estas 20 horas que he estado fuera de Chile, me he mantenido en contacto permanente con las autoridades a cargo de monitorear y asistir los incendios que han afectado a sectores del centro de nuestro país”,

“Sepan que estamos mejor preparados para hacer frente a estas situaciones, pero vamos a tener un verano complejo, que sabemos que va a ser difícil en términos de incendios, y por eso quiero reiterar el llamado a nuestra población a hacer caso a las recomendaciones de los organismos de seguridad”, cerró el Mandatario.