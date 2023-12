El aviso de Harold Mayne-Nicholls por el Mundial Sub 20 que organizará Chile en 2025

Chile

Harold Mayne-Nicholls, quien viene de desempeñarse como director ejecutivo de Santiago 2023, no descartó prestar ayudar para la organización del Mundial Sub 20 que realizará nuestro país en 2025.

“Si me dicen ‘échanos una mano’, por supuesto, siempre he estado dispuesto”, aseguró el expresidente de la ANFP en diálogo con la prensa, durante la noche de este lunes.

También valoró que Chile vuelva a ser sede de una Copa del Mundo, en este caso, a nivel juvenil. “Es una tremenda noticia, muy positiva y esperanzadora, me imagino, para todos los que están en el mundo del fútbol. Ojalá sea otro gran evento, será el quinto Mundial de la FIFA que se hace en Chile. Desde el 2008 al 2025 vamos a cumplir tres Mundiales en nuestro país, lo que es un hito no menor”, destacó.

“Todo eso debiera seguir impulsando que más niños y niñas hagan deporte, y en el tema del fútbol, ojalá aparezcan grandes jugadores que nos sigan representando”, agregó.

En cuanto a los estadios que tiene Chile para el Mundial Sub 20, indicó que “he visto muchas propuestas, pero es evidente que tenemos que tener canchas de entrenamiento de buen nivel. En algunos estadios hay que hacer algunas mejoras, sobre todo por el tema de la tecnología. Y no veo mucho más, creo que todas las capitales regionales del país tienen posibilidades de albergar el Mundial Sub 20″.

Sin comentarios para la labor de Pablo Milad

Por otro lado, Harold Mayne-Nicholls evitó hacer evaluaciones respecto a la labor que ha hecho Pablo Milad al mando del fútbol chileno. “Yo dejé de hacer clases hace como tres años, así que ya no evaluó a nadie. Eso ya lo hice durante mucho tiempo”, agregó.

Además, descartó de lleno la opción de volver a ser candidato para la presidencia de la ANFP, tras perder las elecciones del 2018. “Eso está fuera de todos los libros. Ya lo hice, me fue mal, ¿para qué de nuevo?”, afirmó.

Sobre sus desafíos para el futuro, añadió: “No tengo idea. Hace siete meses no habría ni sospechado que estaría donde estoy hoy. Las cosas que vayan viniendo las evaluaré y tomaré decisiones al respecto”.