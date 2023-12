Harold Mayne-Nicholls mantiene la ilusión de organizar unos JJ.OO: “Hay que tener la osadía de no tener miedo a que no resulte”

Luego de ceremonia de los Panam Sports Awards 2023, el director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls, habló junto a ADN Deportes en Miami y manifestó nuevamente su deseo de postular a Chile como sede de unos Juegos Olímpicos.

Respecto a los premios recibidos por el Team Chile, el directivo valoró: “Es una tremenda alegría ver a los nuestros recibir sus premios y ser nominados, porque quiere decir que el esfuerzo que hicimos por brindarles las mejores condiciones para que pudieran competir se logró”.

Además, señaló que “pasada toda la vorágine de los Juegos, todo el mundo quedó impresionado por la cantidad de espectadores que fueron y que alentaron. Nosotros estamos felices de haber podido sacar adelante este tremendo proyecto”.

Sobre su balance de Santiago 2023, el expresidente de la ANFP aseguró que “ya empezamos todos los informes, rendiciones y una serie de trabajos. Y la autocrítica está desde el día cero. Todavía no logró entender como se me pasó el tema de las programaciones”.

“No sé como pusimos una final en el fútbol a los 8 de la noche, en horario prime y habiendo otros deportes. El tenis en silla de ruedas a las 3 de la tarde con treinta grados y no ponerlo vespertino. Así como eso hay varias cosas que si tuviéramos la oportunidad de repetirlo, evidentemente le pondríamos un poco más de atención”, agregó.

Harold Mayne-Nicholls y la opción de albergar unos JJOO en Chile

Por otra parte, el director ejecutivo de Santiago 2023 respondió a los dichos del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien aseguró que Sudamérica no está preparada en materia económica para recibir un evento de gran magnitud, como un Mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos.

“Depende de la actitud que tengas frente a los temas. Siempre es difícil y siempre es mucho dinero. Ahora si te entregas frente a la dificultad y le tienes temor a la búsqueda y correcta ejecución de los recursos, que lo hagan otros”, afirmó Mayne-Nicholls.

En esa línea, aseguró que “yo no estoy dispuesto a eso. Creo que tenemos que postular (a unos JJOO), luchar por eso y hacerlo bien. Eso es lo que haría si fuera mi decisión, pero evidentemente hay muchas más cuerdas en este trompo”.

“Ya se ha demostrado que hicimos los Juegos Panamericanos frente a todas las dificultades que tuvimos y salieron extraordinarios. Por qué no van a salir igual de extraordinarios unos Juegos Olímpicos o un Mundial de fútbol”, agregó.

Finalmente, el directivo explicó que “hay que tener la osadía de no tener miedo a que no resulten. ¿Qué perdemos? ¿Cuál es la perdida de postular?, ninguna. Creo que Sudamérica no tiene por qué mirar en menos a ningún otro país”.