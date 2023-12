Gustavo Quinteros no se guarda nada y le responde con todo al presidente del CSyD Colo Colo: “Esperó que me fuera para difamarme” / Agencia Uno

Este lunes, Gustavo Quinteros salió al paso de los cuestionamientos emitidos por el presidente del CSD Colo Colo, Matías Camacho, quién había tenido palabras de grueso calibre contra el exentrenador del Cacique.

Camacho reveló los motivos que tuvo para decidir que el entrenador no siguiera al mando del Cacique en 2024.

“Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño, y ahí se empieza a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, sostuvo a Dale Albo.

En esa línea, se explayó diciendo que “me parece que no es correcto que un técnico se reúna con representantes. ¿De qué conversa? ¿Por qué el técnico recibe permanentemente en su oficina a representantes? El representante debe negociar con el gerente técnico. ¿Por qué el técnico conversa con los representantes? Me parece que es algo que no corresponde, no es la instancia apropiada”.

La respuesta no se hizo esperar. En conversación con TNT Sports, el ex entrenador albo disparó con todo contra el directivo.

Respuesta de Quinteros

“Camacho esperó que yo me fuera para difamarme. La mayoría de la gente inteligente, no creo que se contagie de esas mentiras. No quiero darle ni cinco minutos a alguien que no existe”, lanzó el entrenador.

“Con Edmundo Valladares y Edison Marchant (ex presidentes de ByN y el CSD Colo Colo) esto no hubiese pasado. Con este personaje (Matías Camacho) no me espero nada, porque no hizo nada positivo”, sostuvo el DT trasandino.

Luego agrega que “la mayoría de la gente inteligente que me conoce y sabe cómo soy, no caerá en estas mentiras.... A veces iba cuándo ganábamos, nos visitaba en el camarín, pero los jugadores no tenían una relación directa. No quiero hablar de él, porque para mi no tiene importancia, pero habló de que tenía mala relación con jugadores y los primeros que me llamaron fueron Maxi Falcón, Esteban Pavez y Emiliano Amor”.

Finalmente, Quinteros cerró diciendo que “no quiero darle más minutos a este personaje, ni poner a mi nivel a alguien que no hizo nada positivo por el club. Si me hablas de Valladares y Marchant, te digo que son unos fenómenos. Siempre estuvieron en las buenas y en las malas y son muy apreciados por los jugadores. Pero no este personaje, porque es todo lo contrario”.