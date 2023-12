Club Social y Deportivo Colo Colo disparó con todo contra Gustavo Quinteros por reunirse con representantes cuando aún dirigía al Cacique

A pesar de que ya se definió que Gustavo Quinteros deje de ser el técnico de Colo Colo para la próxima temporada, su salida sigue trayendo coletazos.

Desde el Club Social y Deportivo Colo Colo dispararon con todo contra el entrenador, esto, después de la decisión en conjunto junto a algunos directivos de Blanco y Negro para que no siga a cargo del club la próxima temporada.

Matías Camacho y Alejandro Droguett, los dos representantes del CSyD en el directorio de ByN, optaron por la salida del DT, decisión que después se esclareció en conversación con Dale Albo.

Camacho reveló los motivos que tuvo para decidir que el entrenador no siguiera al mando del Cacique en 2024.

“Voy a ser muy directo y honesto, no me parece que el técnico de Colo Colo haga reuniones con representantes. ¿Por qué el técnico tiene que conversar con los representantes de los jugadores? Me parece muy extraño, y ahí se empieza a confundir los roles. Todo esto va produciendo un desgaste en la relación”, comenzó diciendo al medio.

En esa línea, se explayó diciendo que “me parece que no es correcto que un técnico se reúna con representantes. ¿De qué conversa? ¿Por qué el técnico recibe permanentemente en su oficina a representantes? El representante debe negociar con el gerente técnico. ¿Por qué el técnico conversa con los representantes? Me parece que es algo que no corresponde, no es la instancia apropiada”.

Tras lo anterior, el representante del CSyD puso sobre la mesa la situación de dos jugadores del plantel.

“El caso de Ramiro González llamó la atención y efectivamente llama la atención. Yo lo indiqué en particular. Lo de Lezcano es una situación gravísima, es decir, que efectivamente haya tenido un representante toda su carrera, pero que para llegar a Colo Colo llegue con el mismo representante que el técnico y que haya tenido que cambiar de representante solo para llegar a Colo Colo, me parece que a lo menos tiene que llamarnos la atención”, lanzó.

Finalmente, Camacho cerró manifestando que “es una situación anómala en cualquier parte del mundo, que un jugador tenga que cambiarse de representante al representante del técnico para poder firmar contrato en una institución, eso es muy raro. Es muy grave”.