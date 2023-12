“Estoy súper mal”: Helhue Sukni revela que se encuentra en un complejo momento de su vida

Helhue Sukni compartió en sus redes sociales algunas publicaciones en las que reveló estar enfrentando un momento difícil, describiendo este como su “último mes de vida” y anunciando que dejaría de subir videos a la web. Unas declaraciones que generaron inquietud entre sus seguidores y que la mediática abogada explicó en las últimas horas.

Y en una reciente edición del pódcast de Eva Gómez, Helhue profundizó sobre los detalles de su delicada situación. En la ocasión, la abogada entregó más contexto sobre su estado emocional y las razones detrás de sus enigmáticas declaraciones.

“He estado sumamente angustiada, sin ganas de hacer nada. En el fondo yo digo que tengo depresión. No voy ni al psiquiatra ni al psicólogo a pesar de que tengo una hija psicóloga. Mi neuróloga dice que es solamente estrés”, expuso al comienzo de la conversación.

Tras ello, Helhue Sukni explicó que el estrés proviene de la presión que siente por parte de las personas que buscan la libertad de sus familiares. “El estrés me está matando, porque la gente empieza en noviembre a apremiar. La gente quiere a sus familiares en libertad y es muy agotador porque de verdad te apremian caleta”, comentó.

Se encuentra totalmente desgastada

En un revelador momento, Helhue Sukni compartió que en el pasado tuvo que ser internada durante los días de Navidad. “La presión me sube, 23 a 24. Un día me llevaron en ambulancia ahí en la Alemana de La Dehesa y me trajeron acá a Vitacura casi volando, tenía 24 con 9 de presión”, contó durante la entrevista con Eva Gómez.

A pesar de su compromiso con su trabajo y su comprensión hacia las personas que buscan su asistencia, Helhue Sukni reconoció que la situación la está desgastando y que el costo emocional es alto. “Lamentablemente, no puedo parar porque yo también entiendo a la gente. Pero yo también les he dicho que no soy ni Dios ni mago, porque no puedo hacer más de lo que hago”, afirmó.

“Trato de hacer todo lo humanamente posible, pero eso me va desgastando y tiene un costo altísimo. Ese costo es el que estoy sufriendo ahora, estoy súper mal”, adicionó para dar por cerrado el tema.