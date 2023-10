“¿Se quiere colgar de mí, quiere salir en la tele, ser influencer?”: Helhue Sukni interpela al Inspector Vallejo tras sus constantes ataques

Helhue Sukni, conocida por su rol como abogada defensora en casos relacionados con el narcotráfico, respondió a las críticas que ha recibido por parte del ex inspector de la Policía de Investigaciones (PDI), José Miguel Vallejo. Los cuestionamientos se centran en su trabajo en la defensa de Sabrina Durán, apodada la “narcoreina”, quien fue asesinada, y para la que Helhue trabajó en el pasado.

La abogada también mencionó a José Antonio Neme, quien en Mucho Gusto cuestionó su labor en la defensa de personas vinculadas al narcotráfico. Ante los dichos del conductor de Mega, Helhue Sukni cuestionó su ignorancia en la materia, así como también el hecho de que no la permitiera defenderse en televisión.

Su arremetida contra el Inspector Vallejo

En un video que subió a Instagram, Helhue Sukni destacó que José Miguel Vallejo, quien anteriormente trabajó en Morandé con Compañía, ha sido un crítico constante de su trabajo. De hecho, él la ha calificado como la “principal propagandista del exitismo narco de Chile”. Ante estas críticas, la abogada respondió de manera contundente.

“El Inspector Vallejo era PDI, o como le decimos en el mundo del hampa, un ‘rati’. Señor Vallejo, no hay oportunidad en la que no hable de mí. ¿Se quiere colgar de mí, quiere salir en la tele, ser influencer? ¿Qué quiere ser? Siempre se anda colgando de mí, ahora de nuevo. No hay cosa que yo diga que él no se cuelgue de mí. ¿Sabe qué? Yo a usted no lo conozco, nunca lo vi en la televisión“, dijo al comienzo la abogada.

Y finalmente, dirigiéndose todavía al inspector Vallejo, Helhue Sukni expresó: “No falta la oportunidad en que usted habla mal de mí. ¿Qué le importa mi vida? Se quiere hacer famoso. A usted le estaba yendo bien en la tele, pero después no lo pescaron más. ¿Sabe qué? Le doy una sugerencia: si quiere tener tribuna, invéntense algún programa, hágase un canal en YouTube, pero no se cuelgue de mí. Si todo lo que yo digo es verdad”.