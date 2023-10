“¿Sabe lo que está diciendo?”: Helhue Sukni arremete contra Neme tras sus dichos en contra de su rol como abogada

Helhue Sukni, la conocida “abogada de los narcos”, respondió enérgicamente a los comentarios de José Antonio Neme acerca del rol de los abogados que representan a narcotraficantes. Estas declaraciones se produjeron en el contexto del crimen y funeral de Sabrina Durán Montero, la “narco reina”, quien fue acribillada en Padre Hurtado.

En su estilo característico, Helhue Sukni, quien anteriormente trabajó para Sabrina Durán Montero, no se anduvo con rodeos y defendió su labor como abogada.

Sukni dirigió sus palabras directamente al conductor de Mucho Gusto y expresó: “José Antonio Neme, paisano por cierto, tiene que llevar sangre árabe, por algo el apellido es Neme. ¿Cómo es posible que los mismos traficantes le paguen a los abogados con la plata producto de la venta de drogas? Usted, don José Antonio… ¿Sabe lo que está diciendo?“.

La abogada continuó argumentando: “Mi estimado José Antonio, ¿es ilegal que el traficante vaya a un supermercado a comprar? El que trabaja en el supermercado le va a decir ‘a ver, dígame, ¿de dónde sacó la plata? A usted es traficante, no le vamos a vender aceite’. En el fondo, está diciendo que a mí me pagan los honorarios con la misma plata de la droga”.

Alegó que no le permitieron defenderse en televisión

En su respuesta, Helhue Sukni también expresó su frustración por no haber tenido la oportunidad de defenderse adecuadamente en los medios de comunicación. Y es que aunque lo intentó, no pudo contactarse con la producción Mucho Gusto. “Yo tampoco pude defenderme, porque escribí a ese teléfono que tienen ahí puesto (en pantalla) y nadie me contestó. Bueno, llamé y salía apagado. Y cuando procedo a escribir al teléfono de denuncia, resulta que nadie me responde“, afirmó.

“Acá hay opiniones que se dan a la luz pública, opiniones de una naturaleza y magnitud…“, añadió.

Finalmente, la abogada lamentó no poder defenderse de manera simétrica. “Ellos me tiran mierda y yo cómo les respondo, a través de mi Instagram. A través de esto es la única forma de responder. ¿Por qué no me pegan un llamadito? No me muestren en la tele, pero péguenme un llamadito para que yo les responda, para que pueda hacerme cargo de las brutalidades y estupideces que hablan“, cerró.