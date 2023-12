“¿Dónde están los derechos humanos de mi hijo?”: Mamá de Nicolás Zepeda gritó descontrolada en medio del juicio por Narumi

“Se acaba de vivir un momento de extrema tensión”, dijo Roberto Cox en Contigo en Directo sobre el complejo instante protagonizado por Nicolás Zepeda y su madre.

Es que el chileno estaba declarando en el Caso Narumi y de pronto, se puso a llorar, debido a que comentó que había sido víctima de bastantes abusos en la cárcel de Besanzón.

“Viví cosas horribles en la cárcel. Fui testigo de agresiones al auxiliar de esa sección porque no quiso limpiar una celda donde hubo una tentativa de suicidio... fue golpeado por funcionarios”, indicó según el relato del periodista.

Y agregó que “escribí una carta con lujo de detalles sobre los problemas que había en la cárcel. Se la mandé a mi ex abogada y esa carta fue abierta por los gendarmes… Escuché cómo leían mi carta... Desde ese momento no me soltaron más. Para un chileno que está solo es muy difícil defenderse. Es muy difícil sobrevivir cuando dependes de ese guardia que te odia. Terminó con una agresión hacia mí”, rompiendo en llanto.

Mamá de Nicolás Zepeda y sus gritos

Esta declaración tensó la audiencia. A tal punto que, Ana Luz Contreras, la madre del joven terminó a los gritos dentro de la sala.

“¿Dónde están los derechos humanos de mi hijo? Lo han tratado como un perro”, manifestó la mujer evidentemente consternada.

“¿Donde están los derechos humanos? Lo han tratado como un perro a mi hijo”. Grita Ana Luz, madre de Nicolás. El chileno llora desconsolado. — Roberto Cox (@CoxRobertoCox) December 14, 2023

“Al retomar la audiencia, el fiscal le responde ‘el primer derecho humano es el derecho a la vida y le recuerdo que su hijo está acusado de un crimen’. Al término, Humberto Zepeda (el papá) se levanta y lo apunta con el dedo”, complementó Cox en la plataforma X.

De esta forma, Roberto Cox relató el complicado instante que se vivió en el juicio contra Nicolás Zepeda, quien por primera vez se quebró, al igual que toda su familia.