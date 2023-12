Los mensajes que Nicolás Zepeda pidió traducir al japonés tras la desaparición de Narumi

La mañana de este lunes, se llevó a cabo en Francia la sexta jornada del juicio en contra del chileno Nicolás Zepeda. Acusado del asesinato de su ex pareja japonesa, Narumi Kurosaki.

En ese contexto, fue el turno de testificar de Rina Sakamaki, una conocida de ambos. La cual, afirmó que días después de la desaparición de la joven, Zepeda le pidió traducir algunas frases al japonés.

Según consignó Meganoticias, la testigo aseguró que “el 11 de diciembre de 2016 recibí un mensaje de Nicolás Zepeda”.

“Quería preguntarme sobre la lengua japonesa”

“Me extrañó porque hacía mucho tiempo que no me escribía. Me explicó que estaba en Chile y que quería hacerme unas preguntas sobre la lengua japonesa”, agregó Sakamaki.

En esa línea, recordó que “me hizo preguntas sobre cómo escribir cuando uno iba de viaje, cuando uno iba solo o acompañado”.

Incluso, reveló que el chileno le contó que ahora quería aprender términos más familiares, pues en la escuela de japonés solo le enseñaron el idioma más formal.

“Cuatro días después me pidió que borrara nuestras conversaciones por Messenger. La razón que me dio fue que había rumores sobre Narumi y él no quería tener problemas con eso”, sostuvo Sakamaki.

Mensajes a la familia de Narumi

Por otro lado, la testigo confirmó que las traducciones con las que había ayudado a Zepeda habrían sido enviadas a la familia de la joven.

“Comparando con los mensajes que recibió la familia de Narumi me di cuenta de que eran exactamente iguales a los que yo le había traducido. Fue un copia y pega real de mis frases. Me asusté mucho cuando noté esta similitud (…) Y decidí ir a la policía”, concluyó.