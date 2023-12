“Nicolás nos ha asesinado”: así fue la estremecedora declaración de la mamá de Narumi Kurosaki frente a Nicolás Zepeda en Francia

Francia

Este miércoles se llevó a cabo el octavo día del juicio de apelación en contra del chileno Nicolás Zepeda, por la desaparición y muerte de la joven japonesa Narumi Kurosaki. En la ocasión, la madre de la víctima, Taeko Kurosaki, fue quien prestó declaración.

El periodista Francisco Cox, de Chilevisión, usó su cuenta en X (antes Twitter) para rescatar parte del testimonio: “Quiero presentar mis disculpas por haber molestado al mundo entero por esta relación entre mi hija querida y ese hombre. Lamento haber causado este estupor. Hace 7 años que no me relaciono con nadie. Sólo me quedan mis dos hijas. Caí en una profunda desconfianza hacia los seres humanos”.

Luego, advirtió que podría perder la voz durante su declaración, por lo que se disculpó de antemano.

“Perdí a mi madre cuando tenía 21 años y lamento no haber podido darle las gracias. Narumi fue la reencarnación de mi madre. Mi objetivo fue darle todo mi amor como agradecimiento a mi madre”, agregó después.

Sobre la vez en que su hija conoció a Nicolás Zepeda, Taeko Kurosaki declaró: “Me sorprendió cuando me enteré que su nuevo amigo era chileno. Para nosotros es un país lejano del que no hablamos nunca. Un joven viniendo de un país tan desconocido me sorprendió”.

A la mujer, al momento en que le tocó conocerlo, le sorprendió que no lo saludara: “Tuve que digerir mi sorpresa”. Pensé: ‘Porque soy japonesa no me saludó’. En Japón, lo básico es saludar. Lo interpreté como una diferencia cultural”.

Diferencia cultural

En el mismo sentido, y vinculándolo a una diferencia cultural, fue que Zepeda se jactó de su origen socioeconómico: “Nicolás me contó que era descendiente de españoles y que su madre venía de una familia rica. Me llamó la atención, también es diferencia cultural. En Japón no hablamos de tu familia rica. Esa información me perturbó. No sólo había diferencias culturales que me llamaron la atención, también me llamaron la atención sus gestos muy civilizados. Él dejaba siempre pasar a Narumi primero. Entendí que en Chile las mujeres pasan primero”.

Luego, a propósito de las familias, recordó el viaje de su hija a Chile en 2015, de conocer a la familia, la casa con muchas puertas y cuando él la dejó en medio de la nieve, mientras esquiaban: “Nicolás le habría pedido a su polola que no le cuente el incidente a nadie”.

“Ahí me dije: Nicolás no es de fiar”, agregó.

La madre de la víctima también relató cuando él le pidió a su hija que no fuera a estudiar a Francia: “¿Es esto amor? Porque cuando uno ama, no le impide al otro de realizar sus sueños. Nicolás vivió un año en Japón. Fue su sueño y lo cumplió. Estudió, conoció varias chicas... Tenía que entender el sueño de Narumi de ir a Francia y aprender el idioma. Me dije... ¿Narumi era su verdadero amor?”.

Ahí fue que puso las alarmas, que debía “estar atenta a esa relación”.

Taeko Kurosaki precisó que desde el 9 de septiembre que su hija quería terminar con Nicolás. Más todavía cuando ella sabía que él tenía acceso a su cuenta en Facebook y revisaba sus mensajes. “A raíz de este hostigamiento, Narumi rechazó varios encuentros y tuvo ganas de terminar la relación. Mi hija me contó que fue Nicolás el que se quiso separar y aprovechó entonces de hacerlo. Semanas después volvieron”, planteó.

El 28 de septiembre fue la fecha en que la madre señala que terminaron definitivamente.

“El 3 de diciembre Narumi me escribió que el invierno era duro y estaba todo congelado. Esa fue su última señal de vida. Nuestra última conversación. Durante los siguientes 5 días no supe más nada de ella. Mis mensajes no fueron leídos y no tuve respuesta. Después recibí un mensaje misterioso: ‘Perdón por no escribirte. Mi amigo es muy posesivo’”, señaló.

El 14 de diciembre supo de la desaparición de su hija. “Nadie puede imaginar el sufrimiento que tenemos hace siete años. Todos los días rezamos poder volver a ver a Narumi con el miedo amenazante y profundo de saber de la desaparición definitiva de mi hija (...) ¿Qué pasó en esa pequeña habitación? Este hombre nunca va a decir la verdad hasta el final de su vida.

El secreto de Nicolás Zepeda

Hay una convicción de Taeko Kurosaki:

“Desde el comienzo de este caso tuve la convicción de que Nicolás era el responsable. Y también supe que ese hombre nunca va a confesar. ¿Por qué tuve esa convicción? Porque vi a ese hombre esconder objetos y recuperar los regalos que le hizo a Narumi. Una conducta mezquina y viciosa”.

Luego, fue en octubre de 2017 a Chile: “La única persona en el mundo que era capaz de estar con Narumi y que tenía su teléfono era Zepeda. Las dos veces que fui a Chile lo vi a Zepeda solo pero esas pruebas no eran suficientes”.

“Nicolás nos ha asesinado indirectamente. Fui asesinada socialmente. Nunca tendré un lugar en la sociedad hasta el final de mi días (...) Nunca te voy a perdonar Zepeda. Durante decenas de años no va a cambiar jamás”, cerró.