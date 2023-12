“Tendré que desaparecer”: Ricardo Arjona desliza su posible retiro de la música después de su concierto en Chile

El reconocido cantante Ricardo Arjona culminó el último concierto de su gira Blanco y Negro en Santiago este fin de semana. Sin embargo, tras su actuación, el artista guatemalteco compartió un mensaje inquietante en sus redes sociales, el que generó preocupación en sus seguidores. Y es que, podría tratarse de su retiro de la música.

En su cuenta de Instagram, Arjona expresó su agradecimiento a sus fanáticos y reflexionó sobre la difícil decisión de continuar con la gira a pesar de las adversidades físicas que enfrentaba. Reveló que casi decide no subir al escenario, pero terminó realizando una maratón en la “pasarela improvisada más larga” de su vida. El concierto en Santiago marcó el final de la exitosa gira que incluyó 159 presentaciones.

El cantante guatemalteco compartió detalles de su estado de salud, mencionando que ha recibido seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie y completar la gira. Reconoció la ayuda de médicos que pospusieron una cirugía inminente para permitirle terminar el tour.

¿Le puso fin a su carrera musical?

Más adelante, Arjona esbozó su posible retiro de la música. “Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver”, sostuvo.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó”, añadió.

Finalmente, Ricardo Arjona señaló: “No coincido con la industria. Soy demasiado de a pie para este viaje por las estrellas. Convirtieron al muchacho bohemio e irresponsable, en un tipo defensivo y aislado a fuerza de todos los palos que llevé cuando empezaba”.

“Me gasté toda mi falsedad en mis primeros años de carrera para sobrevivir en este mundo de humo, y después de eso, solo le sonreí a los que me caían bien. Sigo pensando que sonreír sin ganas es malo para la salud y hay tanto de eso alrededor. Mi familia y mis amigos, son mi guarida y mi felicidad. No me falta nada, es más, me sobran tantas cosas”, adicionó y cerró.