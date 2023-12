“The Last of Us 2 Remastered”: conoce todos los detalles del nuevo lanzamiento de PlayStation

Hace algunos días se confirmó la próxima llegada de The Last of Us 2 Remastered, lo que despertó el interés de la comunidad gamer y la ilusión de sus fanáticos. A continuación te contamos sobre los detalles más importantes que debes tener en cuenta.

A mediados del 2022 se lanzó el remake de la primera parte, siendo bien recibida por la gente y aclamada por la crítica. Ahora, desde Naughty Dog y Sony y Interactive Entertainment (SIE) regresan bajo la misma línea con foco en la secuela.

No hay dudas del gran éxito y popularidad que tiene ‘TLOU’ en el mundo del entretenimiento, donde cuenta con una serie propia en versión live-action que llegó de la mano de HBO. Si bien en su momento se comenzó a hablar de una tercera entrega, lo concreto es que la próxima entrega será una remasterización.

Al día de hoy se conocen varios detalles claves, partiendo por la fecha de estreno del videojuego agendada para el próximo 19 de enero de 2024. Pero también hay datos sobre la jugabilidad e incluso un nuevo modo.

Es lógico que al hablar de un remake lo primero que se viene a la cabeza es una mejora gráfica, pero lo cierto es que en este caso van mucho más allá de eso.

La gran novedad es la modalidad ‘Sin Retorno’, un desafío que pondrá a prueba a los jugadores de The Last of US 2 Remastered con un llamativo y duro desafío.

¿De qué se trata?

Los desarrolladores prometen que este modo de juego ofrece adrenalina pura que te pondrá a prueba desde el minuto uno. Explotará al máximo tus habilidades creativas para sobrevivir a las amenazas que se van presentando de manera cada vez más intensa.

Según indican, aquí elegirás tu propio camino, gozando de una amplia libertad para avanzar a tu ritmo y de la mejor forma que encuentres conveniente. Aunque también puede ser como un arma de doble filo.

A pesar de que los entornos puedan ser familiares, cada escenario será diferente y, por supuesto, con peligros en cada rincón. Además, uno de los aspectos más destacados a considerar es que si fallas, tendrás que empezar desde cero, perdiendo todo el progreso.

De igual manera, entre cada nivel, podrás tomar un respiro en el “Escondite”, donde puedes prepararte y elegir tu siguiente pelea con un camino trazado en un tablero de corcho en esas ubicaciones conocidas. Hay que mencionar que con cada reinicio cambia el escenario.

SIE Ampliar

Si llegas al final de una carrera, te enfrentarás a uno de los seis encuentros con jefes que se desbloquean sucesivamente, contra algunos de los enemigos más memorables de The Last of Us 2.

Las carreras, ya sea que terminen en una victoria o por las manos de un chasqueador o un cazador a la mitad de un encuentro, culminan con una puntuación y recibirás una calificación basada en tu desempeño.

‘Sin Retorno’ comienza con Ellie y Abby como personajes jugables, pero podrás desbloquear muchos más, incluidos algunos que son jugables por primera vez en la franquicia; Dina, Joel, Tommy y Jesse, Lev, Yara, Mel y Manny. Cada uno de ellos contarán con características únicas y estilos muy diferentes de juego.

Valor de TLOU II Remastered

El precio del juego ya fue anunciado de manera oficial por PlayStation: $49.99 dólares en su lanzamiento exclusivo para PS5. Además, se implementó una forma para que aquellos que tengan la versión de PS4 puedan actualizarlo por solo US$10.

También llegará con una versión especial, la Edición W.L.F., cuyo precio está por sobre los $109 dólares. Esto incluye material de colección, partiendo por la caja de acero; cuatro pines esmaltados, un parche del Frente de Liberación de Washington y 47 cartas coleccionables. Puedes revisar todos los detalles AQUÍ.

SIE Ampliar