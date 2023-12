PlayStation Plus: conoce los juegos que llegan gratis en diciembre del 2023

Desde Sony Interactive Entertainment ya dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para su descarga sin costo adicional durante el mes de diciembre, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como cada mes, el mundo gamer se ha mantenido atento a qué títulos son los elegidos por la compañía. Finalmente, ya se conocieron las tres nuevas opciones que se ponen a disposición de los jugadores.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, llegan a complementar al Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los juegos estarán disponibles desde el martes 5 de diciembre hasta el 1 de enero del 2024, para miembros actuales o futuros usuarios de PlayStation Plus (activos dentro del plazo). Esto quiere decir que aún dispones de un par de jornadas para canjear los videojuegos de noviembre.

Hay que recordar que una vez sean agregados a tu biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa.

Lego 2K Drive

Corre a través de calles, mares y arenas mientras construyes tus pistas de tus sueños, ladrillo a ladrillo, y disfruta el extenso modo historia de Lego 2K Drive. Juega junto a un amigo en casa, o con hasta cinco personas en los modos online Play With Friends y Play With Everyone habilitados para crossplay.

El proyecto fue desarrollado por Visual Concepts en colaboración con 2K Games y fue lanzado el 16 de mayo de este año para Nintendo Switch, PS4 y 5, Xbox One y Series X|S, y PC. su valor actual en la PlayStation Store es de US$59.99. Conoce más AQUÍ.

Powerwash Simulator

Este satisfactorio clean ‘em up donde el estrés es bajo y la presión del agua es alta. Utiliza tus ganancias como un hidrolavador profesional para mejorar tu colección de lavadoras, boquillas, líquidos de limpieza y extensiones, lo que te permitirá realizar trabajos más grandes y dejarlos relucientes con mayor eficiencia.

FuturLab y Square Enix Collective están detrás detrás de este título que fue lanzado a mediados del 2022 con gran éxito. Actualmente, tiene un valor de US$24.99 en la PS Store. Puedes revisar todos los detales AQUÍ.

Sable

Explora las dunas sobre tu aerodeslizador, escala ruinas monumentales y encuentra otros nómadas mientras desentierras misterios olvidados hace mucho tiempo y descubre quién es ella en realidad detrás de la máscara.

Las firmas detrás de este título de exploración reconocido internacionalmente son Shedworks, Gregorios Kythreotis y Raw Fury. Su estreno fue en septiembre del 2021 y al día de hoy se puede encontrar en la Store por US$24.99. Conoce más AQUÍ.