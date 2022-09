“The Last of US” Parte 1: análisis de un remake enfocado en los detalles

Esta semana es el lanzamiento del remake de The Last of Us Parte 1, un proyecto que ha despertado el interés en el mundo gamer, y acá te presentamos un análisis sobre el videojuego.

Hay que tener en cuenta que se trata de uno de los mejores juegos de la historia, teniendo una combinación de componentes que le permite quedarse con esa clasificación.

Su lanzamiento original en PlayStation 3 en el año 2013 fue bastante significativo y hoy es una pieza icónica de Sony. Hoy, tras 9 años, desde la compañía decidieron relanzar una versión mejorada.

Bajo este escenario se generaron diversas reacciones y altas expectativas. Pero al tratarse de un título tan importante, también existe intriga por saber si los trabajos están a la altura.

En ADN tuvimos acceso anticipado al juego y pudimos observar cada detalle y mejora presentada, así como también en lo que no se profundizó.

La idea de analizar el juego es responder a las preguntas si era necesario hacer una nueva versión, si vale la pena revivir la historia y qué tan significativos son los cambios.

¿Una versión necesaria?

Se debe tener en cuenta que el este remake es una recreación paso por paso del juego original, es decir, la historia y todo lo que pasa en su desarrollo sigue igual.

Bajo este punto de vista se puede hablar de una nueva remasterización, un término quizás más preciso para el trabajo que realizaron Sony y Naughty Dog.

Si vamos al fondo de la pregunta y nos preguntamos si realmente era necesaria esta versión, la respuesta simple sería que no. Sin profundizar aún en las mejoras, todo lo que encontrarás en el título ya lo conoces.

Teniendo en cuenta que ya era un juego legendario, no se pensaba un relanzamiento como algo necesario. Incluso, al momento de anunciarse, fue por eso que llamó tanto la atención. Aunque también se podría vincular al próximo estreno de la serie.

Reacondicionamiento

Dentro de las novedades, lo más esperado tiene relación con un estreno en la nueva generación de consolas. Jugar ‘TLOU’ en PS5 es algo completamente distinto a lo que era en PS4 y PS3.

No cabe duda que se saca el mayor provecho a las nuevas capacidades y potencias que ofrece PlayStation. Se vive una experiencia más inmersiva.

Algo de lo que muy poco se habla en este tipo de remasterizaciones es el audio, pero claramente el sonido es clave para vivir una mejor aventura. En este caso se implementó el sonido 3D. Además, tal como te contamos en su momento, se trabajó por mejorar las interpretaciones originales de Ashley Johnson (Ellie) y Troy Baker (Joel).

Esto, complementado con el apartado visual, hacen que The Last of Us Parte 1 logre involucrar aún más al jugador en su historia. Aquí es importante destacar la idea de que si ya jugaste ‘TLOU’, tendrás que poner ojo para disfrutar de los detalles, porque la historia de Joel y Ellie sigue tal cual.

Pero, si no conoces el videojuego, esta remasterización se alza como la mejor alternativa, ya que responde a los estándares de hoy en día.

Mejoras gráficas

Aquí es donde más parecen haberse centrado las mejoras. Se había anunciado que el apartado visual y la estética es completamente nuevo, hecho desde cero. Eso se notó.

Cada escenario del juego cuenta con una gran cantidad de detalles, exponiendo el trabajo que hubo detrás. La iluminación también tuvo su mejora y es parte fundamental de la atmósfera que se genera.

En su momento, The Last of Us Parte 1 llamaba la atención en 2013 por estos aspectos, hoy el remake hace lo propio, potenciando lo que ya era aplaudido.

El desarrollo de la tecnología permite se mejore lo visual en cuanto a los gráficos, pero la nueva versión también apunta a otros aspectos que son muy valorados en el mundo gamer. Por ejemplo, los apreciados headshot son más explícitos, los gestos, animaciones y rostros son más realistas.

Jugabilidad y gameplay

Quizá el punto de inflexión, eso que hace tomar la decisión entre comprar o no comprar el juego. Lo que más se destaca tiene relación con la ya mencionada adaptación a PS5.

El DualSense de la nueva consola es exprimido al máximo y su uso mejora la experiencia de juego. Los tiempos de carga obviamente también son mucho menores.

Hay nuevas y mejores herramientas de accesibilidad, también más opciones de configuración que responden a la ‘next gen’ y su potencia.

Los recursos dentro del juego, el escenario de combate, el sigilo y la jugabilidad también tuvieron su mejora en relación con lo visto en 2013. Sin embargo, se pudo haber hecho más conforme a los estándares actuales de la industria.

A modo de conclusión, lo primero es que se debe tener en cuenta que esta es una nueva versión de uno de los mejores videojuegos. Existían muchas expectativas por mejorar algo que ya era extremadamente bueno.

Con todos los esfuerzos sobre lo que ya se tenía, el remake de The Last of Us pasa por un análisis conforme a potenciar, más que modificar.

Lo mejor: el apartado gráfico y los trabajos en la ambientación potencian la gran historia original. Se convirtió en un juego de nueva generación, con una mejor experiencia, más envolvente.

Lo malo: no hubo grandes cambios en el gameplay conforme a las actuales tecnologías. Tampoco está el apreciado modo multijugador.

‘TLOU’ será estrenado el próximo 2 de septiembre de este 2022 y también llegará para PC en fechas posteriores.