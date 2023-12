Quién es “El Lechuga”, el principal sospechoso de matar a un niño de 5 años en Padre Hurtado

Padre Hurtado

La prima de Antony, el niño de 5 años que murió baleado el martes pasado en Padre Hurtado, lo resumió así: “Los niños no tienen la culpa de lo que hacen los adultos. Todos saben lo que pasó en el pasaje y el que no, miente. No sé por qué (el que disparó) hizo lo que hizo”.

Lo dijo esta mañana, el día después a la tragedia, en la casa del pasaje Violeta Parra, mientras pegaba globos blancos y una hoja de papel que hacía de cartel y que versaba: “Justicia x nuestro Antony”.

Fueron dos momentos de ataque en los que se habrían disparado en al menos 16 oportunidades, según constató ADN. El primero de los hechos ocurrió desde un automóvil; y fue en el segundo que el niño recibió un impactobalístico toracoabdominal.

“Todos saben lo que pasó en el pasaje”, dijo la prima. Roxana, la abuela de Antony, agregó después: “Le dicen ‘El Lechuga’.

Quién es el Lechuga

De acuerdo a información de La Tercera, el Lechuga sería Carlos Alarcón Soto, un sujeto cuyos antecedentes policiales son por microtráfico, robo con violencia y robo con intimidación.

Vecinos del pasaje Violeta Parra aseguraron que “él venía saliendo hace poco de la cárcel (...) Amenazaba que él había vuelto, que este pasaje le pertenecía”, de acuerdo a T13. Y ese “hace poco” habría sido, aproximadamente, hace una semana.

Roxana aseguró a ADN que llegó poco después del ataque. Sobre su comportamiento en el barrio, e incluso la relación que habría tenido el Lechuga con su hijo (y padre de Antony), detalló:

“Todos en el pasaje saben que fue él. Tienen miedo, porque siempre viene a molestar al pasaje, viene con armas. Pasaba por aquí y gritaba: ‘Hije’la per..., voy a matarlos’. Se conocen de años, pero no sé por qué le tiene mala. Hasta a mí me tiene mala. Escuché varios disparos. Eran como 17 disparos. Le exigimos a la autoridad que haga justicia, ¿cómo va a matar a un niño de 5 años que no tiene culpa de nada?”.